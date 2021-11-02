Аршавин: «Сегодня у «Зенита», как это ни странно, хороший шанс победить «Ювентус»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клуб из Санкт-Петербурга может обыграть «Ювентус» на выезде в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

— Какие ожидания от матча основных составов?

— Думаю, что сегодня у «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус». Как это ни странно.

— Сантос и Кузяев все еще травмированы. Малком только после травмы. Как считаете, можно их безболезненно заменить?

— Чемпионат России показывает, что да.

— Но Лига чемпионов — это не чемпионам России.

— Сегодня проверим!