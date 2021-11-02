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    Аршавин: «Сегодня у «Зенита», как это ни странно, хороший шанс победить «Ювентус»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клуб из Санкт-Петербурга может обыграть «Ювентус» на выезде в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

    — Какие ожидания от матча основных составов?

    — Думаю, что сегодня у «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус». Как это ни странно.

    — Сантос и Кузяев все еще травмированы. Малком только после травмы. Как считаете, можно их безболезненно заменить?

    — Чемпионат России показывает, что да.

    — Но Лига чемпионов — это не чемпионам России.

    — Сегодня проверим!

    • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:03
    Комментарии9
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      Рейтинг: +797

      Юрэс 7 секунд назад

      ХА ХА ХА ХА ХА ХА, ДА НУ НАХ!!!!!°
      А ,что, а ВДРУГ!?!?!?!?!?!

      0
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      Рейтинг: +12356

      Hektor 84 2 минуты назад

      Если только в плейстейшн

      0
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      Рейтинг: +1609

      Enter2006 2 минуты назад

      Ну а если проиграют, а Андрюша? То как помнится: "ваши ожидания - это ваши проблемы."

      0
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      Рейтинг: +317

      Soccerdealer63 5 минут назад

      Вот опять... Какие, всё-таки, футболисты идиоты)))

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      Рейтинг: +973

      ZAITZEFF2011 9 минут назад

      Думаю. что шансов все таки нет.

      1
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      Рейтинг: +317

      Soccerdealer63 > ZAITZEFF2011 7 минут назад

      Не думаю, что шансы, всё таки, есть...

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      Рейтинг: +14105

      paracetamol 24 минуты назад

      Надо драть макаронников. Вообще, Газпром может им и газ отрубить!

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      Рейтинг: +317

      Soccerdealer63 > paracetamol 8 минут назад

      Газ им отрубать опасно - они нам макароны отрубят!)
      Желательно, как-то, по линии футбола...

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      Рейтинг: +1609

      Enter2006 > paracetamol 7 минут назад

      - "Занесите чемоданчик Юве, на победу Зенита"
      - "а если.."

      - "А если не будут брать — отключим газ!" (фрагмент из к/ф "Бриллиантовая рука")

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