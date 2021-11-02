Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Сегодня у «Зенита», как это ни странно, хороший шанс победить «Ювентус»

Аршавин: «Сегодня у «Зенита», как это ни странно, хороший шанс победить «Ювентус»

2 ноября 2021, 21:03
17

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клуб из Санкт-Петербурга может обыграть «Ювентус» на выезде в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

— Какие ожидания от матча основных составов?

— Думаю, что сегодня у «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус». Как это ни странно.

— Сантос и Кузяев все еще травмированы. Малком только после травмы. Как считаете, можно их безболезненно заменить?

— Чемпионат России показывает, что да.

— Но Лига чемпионов — это не чемпионам России.

— Сегодня проверим!

  • Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Ювентус Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1635876918
Надо драть макаронников. Вообще, Газпром может им и газ отрубить!
Ответить
ZAITZEFF2011
1635877857
Думаю. что шансов все таки нет.
Ответить
Soccerdealer63
1635878096
Вот опять... Какие, всё-таки, футболисты идиоты)))
Ответить
Enter2006
1635878234
Ну а если проиграют, а Андрюша? То как помнится: "ваши ожидания - это ваши проблемы."
Ответить
Hektor 84
1635878283
Если только в плейстейшн
Ответить
NewLife
1635881804
У Аршавина хорошие шансы попасть на прием к психиатру.
Ответить
raritet
1635882476
Посмотрев Матч Мальмё - Челси, пришел к выводу, что запас техники и скорости и у Челси , и у Ювентуса приличный. Вроде ничего особенного Челси в гостях не показывал, но 11:0 по ударам в створ и это в среднем темпе...при всем уважении к Аршавину, нужна просто фантастическая удача...
Ответить
житель СПб
1635884999
Пока Зенит борется! Так что не надо торопиться его хоронить!
Ответить
Hektor 84
1635890858
Сколько было слов! Юве не тот, надо рвать)))
Ответить
CSKA57
1635931478
Эх, Андрей! До самой последней минуты матча верил в твои пророческие слова... Обманул!
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
20
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+