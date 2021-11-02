Аршавин: «Сегодня у «Зенита», как это ни странно, хороший шанс победить «Ювентус»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клуб из Санкт-Петербурга может обыграть «Ювентус» на выезде в 4-м туре группового этапа ЛЧ.
— Какие ожидания от матча основных составов?
— Думаю, что сегодня у «Зенита» хороший шанс победить «Ювентус». Как это ни странно.
— Сантос и Кузяев все еще травмированы. Малком только после травмы. Как считаете, можно их безболезненно заменить?
— Чемпионат России показывает, что да.
— Но Лига чемпионов — это не чемпионам России.
— Сегодня проверим!
- Матч в Турине начнется в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- В 3-м туре «Ювентус» обыграл «Зенит» в Петербурге со счетом 1:0.
Источник: Sport24