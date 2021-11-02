Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Уткин: «Академия «Краснодара» – «золотая клетка». Но для каждого рамки несвободы разные»

    Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин Считает академию «Краснодара» «золотой клеткой».

    — Академия «Краснодара» — одна из сильнейших в стране?

    — Однозначно. Последние лет пять точно.

    — Некоторые футбольные люди из-за принципиальности «Краснодара» в вопросе продажи своих игроков и их отношений с агентами называют академию «золотой клеткой».

    — Соглашусь с этим — академию «Краснодара» действительно можно назвать золотой клеткой. Но для каждого рамки несвободы разные. Для меня вообще все было комфортно. Система академии «Краснодара» отлажена и работает, значит — так и должно быть.

    Туда приезжают пацаны, которые готовы на многое, чтобы стать футболистами. Они не просто за маечкой приехали. Если они выбирают этот путь, значит, должны следовать правилам.

    • Уткин забил 4 гола в 13 матчах за «Ахмат».
    • Грозненский клуб арендовал его у «Краснодара» до конца сезона-2021/22.

    Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Я хотел больше играть и не просил повышения зарплаты»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90801
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67969
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru