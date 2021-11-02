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  • Уткин: «Академия «Краснодара» – «золотая клетка». Но для каждого рамки несвободы разные»

Уткин: «Академия «Краснодара» – «золотая клетка». Но для каждого рамки несвободы разные»

2 ноября 2021, 11:55
2

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин Считает академию «Краснодара» «золотой клеткой».

— Академия «Краснодара» — одна из сильнейших в стране?

— Однозначно. Последние лет пять точно.

— Некоторые футбольные люди из-за принципиальности «Краснодара» в вопросе продажи своих игроков и их отношений с агентами называют академию «золотой клеткой».

— Соглашусь с этим — академию «Краснодара» действительно можно назвать золотой клеткой. Но для каждого рамки несвободы разные. Для меня вообще все было комфортно. Система академии «Краснодара» отлажена и работает, значит — так и должно быть.

Туда приезжают пацаны, которые готовы на многое, чтобы стать футболистами. Они не просто за маечкой приехали. Если они выбирают этот путь, значит, должны следовать правилам.

  • Уткин забил 4 гола в 13 матчах за «Ахмат».
  • Грозненский клуб арендовал его у «Краснодара» до конца сезона-2021/22.

Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Я хотел больше играть и не просил повышения зарплаты»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Уткин Даниил
Комментарии (2)
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portero
1635855190
Для него она не была клеткой, ну а кому косячок забить, да бухать надо, наверное клетка...
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Storm13
1635870197
Инкубатор для кроликов. Выращивают как скотину, для дальнейшей продажи. Большой бизнес, большая проституция.
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