Уткин: «Академия «Краснодара» – «золотая клетка». Но для каждого рамки несвободы разные»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин Считает академию «Краснодара» «золотой клеткой».

— Академия «Краснодара» — одна из сильнейших в стране?

— Однозначно. Последние лет пять точно.

— Некоторые футбольные люди из-за принципиальности «Краснодара» в вопросе продажи своих игроков и их отношений с агентами называют академию «золотой клеткой».

— Соглашусь с этим — академию «Краснодара» действительно можно назвать золотой клеткой. Но для каждого рамки несвободы разные. Для меня вообще все было комфортно. Система академии «Краснодара» отлажена и работает, значит — так и должно быть.

Туда приезжают пацаны, которые готовы на многое, чтобы стать футболистами. Они не просто за маечкой приехали. Если они выбирают этот путь, значит, должны следовать правилам.

Уткин забил 4 гола в 13 матчах за «Ахмат».

Грозненский клуб арендовал его у «Краснодара» до конца сезона-2021/22.

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