Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Я хотел больше играть и не просил повышения зарплаты»

На удивление очень аккуратные ответы. Я вроде уверен, что тот же Т.Вильена ни чуть не лучше Уткина. И его покупка это лишняя трата денег. Нет от Тони такого толку каким был от М. Перейра. Уткин вполне мог бы играть на месте Вильены или Газинского. И играл бы не хуже.
Полузащитник Даниил Уткин раскрыл подробности ухода из «Краснодара» в «Ахмат» на правах аренды.
— Ты с детства был в «Краснодаре» — прошел академию, попал в основную команду. С тобой связывались надежды — как с одним из перспективных воспитанников. Как так вышло, что решил искать себя в другом месте?
— Это история не одного дня. Если коротко: у меня возникло желание попробовать что-то новое. Причем я стремился к этому долго, не одну неделю.
— Как долго?
— Начиная с зимы.
— Почему?
— В какой-то момент я стал реже появляться на поле. Видимо, что-то не сошлось у нас с тренерским штабом: не закрепился я в лидерах. Поэтому постепенно пришел к мысли, что надо уходить.
— Как будто твой путь здесь прервался на половине. Обидно?
— Если люди не видят меня игроком основы, или считают, что мне еще рано им становиться, или думают, что я не соответствую уровню — это нормально. Обиды нет.
Да, я хотел больше играть. Если по мнению тренера и руководства я не соответствовал уровню игрока основы — ок, пожалуйста, их решение. Просто их видение не совпало с моим желанием, вот и все.
— Ты перестал появляться в основе «Краснодара» после ноябрьского поражения от «Химок». Мусаев объяснил, почему так произошло?
— Да, я разговаривал с ним. У нас был конкретный разговор, после которого я перестал играть. Может, это, просто совпадение — но факт остается фактом.
— Что за разговор?
— Я высказал мнение относительно всей моей ситуации. Он — свое. Мы пожали руки и продолжили работать. Это был обычный разговор, без повышенных тонов. Но после него я перестал играть. Не хочу раскрывать подробности этой беседы, она все-таки была личной.
— В СМИ фигурировали две версии твоего конфликта с Мусаевым. Первая — ты был недоволен зарплатой. Вторая — как раз высказал недовольство количеством игрового времени. Что из этого правда?
— Первая версия для меня смешна: я не ходил ни к руководству, ни к кому-либо еще из клуба и не просил повышения зарплаты. Мы даже с агентом эту тему не обсуждали. Вторая — ближе к реальности. Я действительно хотел больше играть.
— Из-за этого ты уже зимой принял решение поменять клуб?
— Да, конечно, из-за этого.
- Уткин забил 4 гола в 13 матчах за «Ахмат».
- Грозненский клуб арендовал его до конца сезона-2021/22.