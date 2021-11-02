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  • Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Я хотел больше играть и не просил повышения зарплаты»

Уткин – об уходе из «Краснодара»: «Я хотел больше играть и не просил повышения зарплаты»

2 ноября 2021, 11:18
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Полузащитник Даниил Уткин раскрыл подробности ухода из «Краснодара» в «Ахмат» на правах аренды.

— Ты с детства был в «Краснодаре» — прошел академию, попал в основную команду. С тобой связывались надежды — как с одним из перспективных воспитанников. Как так вышло, что решил искать себя в другом месте?

— Это история не одного дня. Если коротко: у меня возникло желание попробовать что-то новое. Причем я стремился к этому долго, не одну неделю.

— Как долго?

— Начиная с зимы.

— Почему?

— В какой-то момент я стал реже появляться на поле. Видимо, что-то не сошлось у нас с тренерским штабом: не закрепился я в лидерах. Поэтому постепенно пришел к мысли, что надо уходить.

— Как будто твой путь здесь прервался на половине. Обидно?

— Если люди не видят меня игроком основы, или считают, что мне еще рано им становиться, или думают, что я не соответствую уровню — это нормально. Обиды нет.

Да, я хотел больше играть. Если по мнению тренера и руководства я не соответствовал уровню игрока основы — ок, пожалуйста, их решение. Просто их видение не совпало с моим желанием, вот и все.

— Ты перестал появляться в основе «Краснодара» после ноябрьского поражения от «Химок». Мусаев объяснил, почему так произошло?

— Да, я разговаривал с ним. У нас был конкретный разговор, после которого я перестал играть. Может, это, просто совпадение — но факт остается фактом.

— Что за разговор?

— Я высказал мнение относительно всей моей ситуации. Он — свое. Мы пожали руки и продолжили работать. Это был обычный разговор, без повышенных тонов. Но после него я перестал играть. Не хочу раскрывать подробности этой беседы, она все-таки была личной.

— В СМИ фигурировали две версии твоего конфликта с Мусаевым. Первая — ты был недоволен зарплатой. Вторая — как раз высказал недовольство количеством игрового времени. Что из этого правда?

— Первая версия для меня смешна: я не ходил ни к руководству, ни к кому-либо еще из клуба и не просил повышения зарплаты. Мы даже с агентом эту тему не обсуждали. Вторая — ближе к реальности. Я действительно хотел больше играть.

— Из-за этого ты уже зимой принял решение поменять клуб?

— Да, конечно, из-за этого.

  • Уткин забил 4 гола в 13 матчах за «Ахмат».
  • Грозненский клуб арендовал его до конца сезона-2021/22.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Уткин Даниил
Комментарии (2)
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Блямба
1635842091
Ну,да..ну да... "— Из-за этого ты уже зимой принял решение поменять клуб? — Да, конечно, из-за этого." ________________ "Вечереет. И над озером летают утки. Разжирели. Утка осенью в большой цене." (с),однако..
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Январь 59
1635844588
На удивление очень аккуратные ответы. Я вроде уверен, что тот же Т.Вильена ни чуть не лучше Уткина. И его покупка это лишняя трата денег. Нет от Тони такого толку каким был от М. Перейра. Уткин вполне мог бы играть на месте Вильены или Газинского. И играл бы не хуже.
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