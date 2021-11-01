«Тоттенхэм» хочет назначить Конте в течение суток

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте близок к заключению контракта с «Тоттенхэмом».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянец уже прилетел в Лондон для завершающего раунда переговоров. Сторонам осталось согласовать последние детали сотрудничества.

Английский клуб рассчитывает объявить о назначении нового тренера сегодня вечером или во вторник утром.