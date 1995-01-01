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    «Тоттенхэм» хочет назначить Конте в течение суток

    Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте близок к заключению контракта с «Тоттенхэмом».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянец уже прилетел в Лондон для завершающего раунда переговоров. Сторонам осталось согласовать последние детали сотрудничества.

    Английский клуб рассчитывает объявить о назначении нового тренера сегодня вечером или во вторник утром.

    • «Тоттенхэм» несколько часов назад объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту.
    • Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
    • Ожидается, что в новом клубе он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.

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    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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