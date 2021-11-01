«Тоттенхэм» хочет назначить Конте в течение суток

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте близок к заключению контракта с «Тоттенхэмом».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянец уже прилетел в Лондон для завершающего раунда переговоров. Сторонам осталось согласовать последние детали сотрудничества.
Английский клуб рассчитывает объявить о назначении нового тренера сегодня вечером или во вторник утром.
- «Тоттенхэм» несколько часов назад объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту.
- Конте в мае покинул «Интер» и с тех пор остается безработным.
- Ожидается, что в новом клубе он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио