Литвинов: «После «Ростова» в раздевалке «Спартака» была беседа на повышенных тонах»

И с болельщиками поговорили, и друг с другом на повышенных тонах, а потом будет влёт Лестеру, а потом Локомотиву...
Хотя к парню претензий меньше всего
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) рассказал об эмоциях в раздевалке. Москвичи упустили победу на 90+5 минуте.
«То, что упустили победу, заслоняет все эмоции от дебютного гола за «Спартак».
Беседовали в раздевалке на повышенных тонах. Никто не будет довольным после такого. Будем стараться решать это побыстрее», – сказал Литвинов.
- Литвинов был признан лучшим игроком матча.
- 20-летний уроженец Воронежа – воспитанник «Спартака».
- Москвичи идут в РПЛ 9-ми.