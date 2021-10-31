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  • Литвинов: «После «Ростова» в раздевалке «Спартака» была беседа на повышенных тонах»

Литвинов: «После «Ростова» в раздевалке «Спартака» была беседа на повышенных тонах»

31 октября 2021, 13:34
36

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) рассказал об эмоциях в раздевалке. Москвичи упустили победу на 90+5 минуте.

«То, что упустили победу, заслоняет все эмоции от дебютного гола за «Спартак».

Беседовали в раздевалке на повышенных тонах. Никто не будет довольным после такого. Будем стараться решать это побыстрее», – сказал Литвинов.

  • Литвинов был признан лучшим игроком матча.
  • 20-летний уроженец Воронежа – воспитанник «Спартака».
  • Москвичи идут в РПЛ 9-ми.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Литвинов Руслан
Комментарии (36)
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vladik12
1635677591
Почему за команду отчитывается 20-летний пацан? Кэп Джикия, ты где? Где другие +/- опытные типа Зобнина? Вышли бы, взяли бы слово, извинились, что ли. Забились все как крысы, когда все плохо.
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Persona_non_Grata
1635678037
Там уже не на повышенных тонах - там криком кричать , волками выть пора (((
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порт
1635678389
А что было после Зенита?
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NewLife
1635678548
Смешно, детский сад. Тут горевать надо вместе, коллектив должен быть дружный, а если кто-то выпадает и не показывает достойный уровень игры, то не сами игроки, а тренер должен делать предъявы и не выпускать на поле плохих игрочишек. А кто же будет делать предъявы самому тренеру за некорректный состав и тактику ? Не Мележиков же с Заремой. (( Спартак в беде. Беда называется Федун.
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Plyash
1635679976
С каждым таким результатом чувство вины притупляется и уже не кажется таким страшным.И это самое,с точки зрения психологии,опасное.Спартак,смотрите не втянитесь. Для коуча - это лечится регулярными финансовыми санкциями,а так же игровым временем на поле лучших на сей момент игроков,невзирая на ранги.Ну и многим другим,конечно же,известным только,опять же,коучу.Удачного лечения,команда.
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JTherry
1635680663
"Будем стараться решать это побыстрее..." пахнуло "шальными 90-ми"... и кого первым "мочить" будете: Рассказова, Джикию или обоих вратарей дырявых..?) может, от этого и проблемы, что все пытаетесь сделать "побыстрее", истерично, по-женски... а детально и вдумчиво не решается ни один вопрос, как по структуре клуба, по управлению, по селекции, даже задачи клуба в юбилейный год поставлены так, будто не знали, что с этим составом их не решить, лишь бы отчитаться перед болельщиками... а дошло до дела - ...ну, вы слышали, что вам кричали с трибун...(((
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ySS
1635681849
И с болельщиками поговорили, и друг с другом на повышенных тонах, а потом будет влёт Лестеру, а потом Локомотиву... Хотя к парню претензий меньше всего
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zigbert
1635683672
Все это хорошо но не в раздевалке надо беседовать на повышенных тонах а на поле биться друг за друга. Любая команда сильна своей сплоченностью.
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ivany4
1635684015
Слишком часто вы стали разговаривать на повышенных тонах. Может еще сойдетесь стенка на стенку.)) По хорошему, надо бы вам сеть и один раз договориться. Но видимо простые решения не для вас, а руководителя и авторитета для вас не существует.
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alefreddy
1635684148
вас разогнать всех надо и создать новую команду а то плавите тренера кому из болельщиков на ваши мучения приятно смотреть
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