Литвинов: «После «Ростова» в раздевалке «Спартака» была беседа на повышенных тонах»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) рассказал об эмоциях в раздевалке. Москвичи упустили победу на 90+5 минуте.

«То, что упустили победу, заслоняет все эмоции от дебютного гола за «Спартак».

Беседовали в раздевалке на повышенных тонах. Никто не будет довольным после такого. Будем стараться решать это побыстрее», – сказал Литвинов.