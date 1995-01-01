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    Литвинов: «После «Ростова» в раздевалке «Спартака» была беседа на повышенных тонах»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) рассказал об эмоциях в раздевалке. Москвичи упустили победу на 90+5 минуте.

    «То, что упустили победу, заслоняет все эмоции от дебютного гола за «Спартак».

    Беседовали в раздевалке на повышенных тонах. Никто не будет довольным после такого. Будем стараться решать это побыстрее», – сказал Литвинов.

    • Литвинов был признан лучшим игроком матча.
    • 20-летний уроженец Воронежа – воспитанник «Спартака».
    • Москвичи идут в РПЛ 9-ми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии30
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      Рейтинг: +3168

      ySS 4 минуты назад

      И с болельщиками поговорили, и друг с другом на повышенных тонах, а потом будет влёт Лестеру, а потом Локомотиву...
      Хотя к парню претензий меньше всего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +396

      gunstilzit 14 минут назад

      Будем стараться решать это побыстрее», – сказал Литвинов.

      Давайте после ЛОКО!

      0
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      Рейтинг: +18034

      JTherry 23 минуты назад

      "Будем стараться решать это побыстрее..."
      пахнуло "шальными 90-ми"... и кого первым "мочить" будете: Рассказова, Джикию или обоих вратарей дырявых..?) может, от этого и проблемы, что все пытаетесь сделать "побыстрее", истерично, по-женски... а детально и вдумчиво не решается ни один вопрос, как по структуре клуба, по управлению, по селекции, даже задачи клуба в юбилейный год поставлены так, будто не знали, что с этим составом их не решить, лишь бы отчитаться перед болельщиками... а дошло до дела - ...ну, вы слышали, что вам кричали с трибун...(((

      2
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      Рейтинг: +4176

      алдан2014 26 минут назад

      Многих из вас на выход необходимо. Рассказов,джикия,Ларсон,Бакаев и пару пенсионеров тоже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3416

      Питерский князь 33 минуты назад

      В жопу себе пальцы запихали и друг другу губы накрасили.
      "Назови меня Ненси, ах ты грязная ш.л.юшка".
      :))))
      Вас стебать уже стыдно. Вас жалко!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +3051

      aaaaahhhh > Питерский князь 19 минут назад

      в жопу это ваши. даже видео есть:))) а насчет стебать , - не тебе это делать сам ты по жизни полный ноль, причем дешевый.Вот и сидишь за компом строищь из себя что то значимо. Дерьмо.

      1
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      Рейтинг: +2898

      R_a_i_n > Питерский князь 9 минут назад

      По жопам это Питерские специалисты. Зюба тебе покажет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3416

      Питерский князь > aaaaahhhh 2 минуты назад

      Дерьмо твое домашнее имя!
      :)))
      И кстати, я богач.

      0
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      Рейтинг: +9082

      playsh 35 минут назад

      С каждым таким результатом чувство вины притупляется и уже не кажется таким страшным.И это самое,с точки зрения психологии,опасное.Спартак,смотрите не втянитесь.
      Для коуча - это лечится регулярными финансовыми санкциями,а так же игровым временем на поле лучших на сей момент игроков,невзирая на ранги.Ну и многим другим,конечно же,известным только,опять же,коучу.Удачного лечения,команда.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1452

      Блямба > playsh 20 минут назад

      +++

      ..как отрезал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +317

      Форвард 79 35 минут назад

      На повышенных тонах? И все?! Да после такого в раздевалке должно быть хлеще чем в газмясе! Безответственные вы наши.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3687

      FENIX-SL 36 минут назад

      как приятно что происходит со спартаком из года в год
      звание народного клуба давное ему принадлежало незаслуженно

      0
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      ...
      Рейтинг: +9082

      playsh > FENIX-SL 29 минут назад

      Сходите к психиатру,уважаемый,и тогда вам,я уверен,будет приятно не из года в год,а ежедневно.В психушке.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3051

      aaaaahhhh > playsh 21 минуту назад

      ему только проктолог поможет, ну или Зюба.. там психиатру проверять не чего, - одна извилина на которой уши держаться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3687

      FENIX-SL > aaaaahhhh 18 минут назад

      зенит не лучше
      что одно г
      что другое г

      0
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      ...
      Рейтинг: +3687

      FENIX-SL > playsh 17 минут назад

      при чем тут психушка?
      большинство болел спартака что видел - топоголовые создания
      которые даже и не помнят с чего начали болеть за недофутбол
      ты видать из таких же)

      0
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      Рейтинг: +2898

      R_a_i_n > FENIX-SL 8 минут назад

      Ну не скажи...

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      Рейтинг: +11462

      Литейный4 37 минут назад

      Как пауки в банке грызутся. Ну и командочка в свинарнике. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +246

      неразгибаемый спартак 42 минуты назад

      друг на друга стрелки переводили
      а как известно стрелочник хуже ******** ))))

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