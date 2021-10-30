Литвинов в игре с «Ростовом» забил дебютный гол за «Спартак»

Пожалуй единственное светлое пятно в нынешнем составе.
Небезгрешен, но только с десяток матчей сыграл в основе.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отличился в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Это его дебютный мяч за первую команду.
Гол мог стать победным, но на 90+5 минуте «Ростов» сравнял счет.
- Литвинов был признан лучшим игроком матча.
- 20-летний уроженец Воронежа – воспитанник «Спартака».
- Сейчас Литвинов стоит 400 тысяч евро.
Дебютный гол Руслана Литвинова за «Спартак», который, к сожалению, не стал победным в матче.#СпартакРостов pic.twitter.com/nOLwX5rXja— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2021