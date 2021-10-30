Литвинов в игре с «Ростовом» забил дебютный гол за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отличился в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Это его дебютный мяч за первую команду.

Гол мог стать победным, но на 90+5 минуте «Ростов» сравнял счет.

Литвинов был признан лучшим игроком матча.

20-летний уроженец Воронежа – воспитанник «Спартака».

Сейчас Литвинов стоит 400 тысяч евро.