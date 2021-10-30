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    Литвинов в игре с «Ростовом» забил дебютный гол за «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отличился в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Это его дебютный мяч за первую команду.

    Гол мог стать победным, но на 90+5 минуте «Ростов» сравнял счет.

    • Литвинов был признан лучшим игроком матча.
    • 20-летний уроженец Воронежа – воспитанник «Спартака».
    • Сейчас Литвинов стоит 400 тысяч евро.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    30.10.2021 23:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3159

      ySS 45 минут назад

      Пожалуй единственное светлое пятно в нынешнем составе.
      Небезгрешен, но только с десяток матчей сыграл в основе.

      1
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      Рейтинг: +9047

      playsh > ySS 41 минуту назад

      Будет лес и будут зайцы.Подождём-с...

      1
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      Рейтинг: +3159

      ySS > playsh 38 минут назад

      Нам некуда больше деваться.
      А парня не поломать бы психологически, слишком резко вошёл в основу

      1
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      Рейтинг: +9047

      playsh > ySS 4 минуты назад

      Кого ломать,уже двадцатник.Ровесник Мбаппе.

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      Рейтинг: +9047

      playsh 1 час назад

      Руслан,с почином тебя,ты просто молодец.Продолжай делать своё дело и у тебя всё получится.Удачи тебе,парнища.

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