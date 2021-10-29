Матч Хорватия – Россия покажет «Первый канал»; Россия – Кипр – «Россия 1»

Стали известны официальные вещатели ближайших матчей сборной России. Встречу девятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) в прямом эфире покажет «Россия 1».

Заключительный матч отбора против Хорватии (14 ноября) транслировать в прямом эфире будет «Первый канал».