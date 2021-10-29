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  • Павлюченко: «Наша команда с Евро-2008 отгрузила бы нынешней сборной пять голов за тайм»

Павлюченко: «Наша команда с Евро-2008 отгрузила бы нынешней сборной пять голов за тайм»

29 октября 2021, 10:48
39

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что нынешняя национальная команда слабее той, что брала бронзовые медали на Евро-2008.

«Сборная показывает уровень наших футболистов. Сравниваю сегодняшнюю сборную с нашей сборной на Евро-2008. Некоторые футболисты говорят: «Мы бы сегодня обыграли ту сборную, которая была в 2008 году».

Вася Березуцкий в интервью сказал, что сегодняшняя сборная сильнее той. Я его встретил и сказал: «Вася, ты что, с ума сошeл? Ты что несeшь?» Так нельзя сравнивать.

Я смотрю по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили в первом тайме и сказали бы: «Ребят, до свидания!» – сказал Павлюченко.

Павлюченко: «Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе»

Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»
Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман
Комментарии (39)
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MaxRnD
1635494054
Понеслось говно по трубам
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Боцман59rus
1635495307
_ наотгружали в Мариборе в стыках, все видели так что сказки рассказывай своей Ларисе>)))
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Spirit_78
1635498014
Надо было в Мариборе отгружать.
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Князев
1635498766
Дорогой Павлюченко, я видел сколько ты отгружал в нашем чемпионате. Перестань пиариться. Лучше вспомни о не реализованных моментах.
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Enter2006
1635501602
А сборная СССР отгрузила бы все 10 голов.
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mihail200606
1635503181
та сборная посильнее, конечно, будет...дело не только в хиддинке - Состав подобротнее был..
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Hektor 84
1635504124
Рома ты то что несешь? Ваша сборная и на тот евро не поехала бы если бы не хорваты) лучше расскажи почему жидко обделались в Мариборе и на следующем евро?
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serppion
1635504984
В 2008 все сборники успехами и красивой игрой сделали себе имя. На них появился хороший спрос в Европе. Сильнейшую Голландию образцово-показательно укатали! В победе над шведами и греками мы даже не сомневались! Сейчас и близко нет фигур, равных по таланту Аршавину, Игнашевичу, Косте Зырянову, тому же Паву или Кержу. Ими гордились. А нынешние? Только Головин и Фернандес (которого уже нет в сборной) им под стать. Сборная-2008 и сильнее, и симпатичнее.
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Январь 59
1635506660
Да в Мариборе вы так отгрузили, что до сих пор эхо в ушах звенит. А слова Аршавина про наши проблемы тоже остались в нашей памяти.
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Блямба
1635514611
Бл.. не хочу тривиала.. Но ваша команда-наши ожидания! Герои.блин. Чтож дальше -то не погнали мир в труху? Объелись,видимо..
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