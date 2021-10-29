Павлюченко: «Наша команда с Евро-2008 отгрузила бы нынешней сборной пять голов за тайм»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что нынешняя национальная команда слабее той, что брала бронзовые медали на Евро-2008.

«Сборная показывает уровень наших футболистов. Сравниваю сегодняшнюю сборную с нашей сборной на Евро-2008. Некоторые футболисты говорят: «Мы бы сегодня обыграли ту сборную, которая была в 2008 году».

Вася Березуцкий в интервью сказал, что сегодняшняя сборная сильнее той. Я его встретил и сказал: «Вася, ты что, с ума сошeл? Ты что несeшь?» Так нельзя сравнивать.

Я смотрю по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили в первом тайме и сказали бы: «Ребят, до свидания!» – сказал Павлюченко.

Сборная России занимает первое место в группе отбора ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром и Хорватией.

Павлюченко: «Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе»