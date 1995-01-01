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    Павлюченко: «Наша команда с Евро-2008 отгрузила бы нынешней сборной пять голов за тайм»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что нынешняя национальная команда слабее той, что брала бронзовые медали на Евро-2008.

    «Сборная показывает уровень наших футболистов. Сравниваю сегодняшнюю сборную с нашей сборной на Евро-2008. Некоторые футболисты говорят: «Мы бы сегодня обыграли ту сборную, которая была в 2008 году».

    Вася Березуцкий в интервью сказал, что сегодняшняя сборная сильнее той. Я его встретил и сказал: «Вася, ты что, с ума сошeл? Ты что несeшь?» Так нельзя сравнивать.

    Я смотрю по позициям и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили в первом тайме и сказали бы: «Ребят, до свидания!» – сказал Павлюченко.

    Павлюченко: «Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Ответь по-братски»

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1573

      Enter2006 14 минут назад

      А сборная СССР отгрузила бы все 10 голов.

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      Рейтинг: +765

      Князев 1 час назад

      Дорогой Павлюченко, я видел сколько ты отгружал в нашем чемпионате. Перестань пиариться. Лучше вспомни о не реализованных моментах.

      1
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      Рейтинг: +8188

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ещё один клоун !
      Вы как попали то на Евро-08, отгружатель ???
      "Спящий гигант" чему-то ещё учит, ппц !!!

      1
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      Рейтинг: +6108

      vladik12 1 час назад

      Думаю, Пав прав.

      1
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      Рейтинг: +2603

      Spirit_78 1 час назад

      Надо было в Мариборе отгружать.

      5
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      Рейтинг: +6108

      vladik12 > Spirit_78 1 час назад

      Базаришь.

      0
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      Рейтинг: +21944

      bset 1 час назад

      Команда с Евро-2008 проиграла Словении, а нынешняя сборная выиграла. Команда с Евро-2008 после победы над Англией опозорилась с Израилем и чуть не опозорилась с Андоррой. Если бы сборные играли сейчас, как говорят классики, игра была бы равна....

      3
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      Рейтинг: +47065

      MaxRnD > bset 1 час назад

      + от Испанцев за две игры честно вытащили 7 штук

      2
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      Рейтинг: +3510

      Бомбардиръ 1 час назад

      В Кубке России Крылья Советов уже отгрузили его команде аж 6 голов за тайм, и в итоге 10 голов за матч и наверно уже сказали: «Ребят, до свидания!».

      2
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      Рейтинг: +1224

      ab15488 1 час назад

      Ваша команда вымучила 1 гол Андорре и пролетела бы мимо евро если б не хорваты.

      2
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      Рейтинг: +25818

      Боцман59rus 1 час назад

      _ наотгружали в Мариборе в стыках, все видели так что сказки рассказывай своей Ларисе>)))

      3
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      Рейтинг: +13352

      Dominator777 2 часа назад

      А ведь наверняка бы отгрузили...

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