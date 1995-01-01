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    Ракицкий – о Месси: «Он пешком ходит, немного двигается, но везде с мячом. Это космос»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вспомнил, как он противостоял форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

    – Вы играли против многих топовых нападающих. Против кого пришлось наиболее сложно?

    – Конечно, против Месси. По полю он ходит пешком, вот он ­где-то здесь. Только отворачиваешься – он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом.

    Левая у него волшебная. Он нам в Донецке забил, когда мы проиграли ответный матч в том же сезоне 0:1. Гол как раз запомнился. Ему откатили мяч возле нашей штрафной, я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лета бьет. Я думаю: «Ну как ­так-то?». Это космос.

    – Анализировали, что можно было сделать, чтобы он не забил?

    – Я и так ему помешал практически. Если бы он принял, наши бы уже помогли. А получилось так, что он даже не принимал, влет ударил мяч.

    Ракицкий – об ответном матче с «Ювентусом»: «Надо расслабиться и забивать голы. Чего «Зениту» терять-то?»

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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