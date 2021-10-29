Ракицкий – о Месси: «Он пешком ходит, немного двигается, но везде с мячом. Это космос»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вспомнил, как он противостоял форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

– Вы играли против многих топовых нападающих. Против кого пришлось наиболее сложно?

– Конечно, против Месси. По полю он ходит пешком, вот он ­где-то здесь. Только отворачиваешься – он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом.

Левая у него волшебная. Он нам в Донецке забил, когда мы проиграли ответный матч в том же сезоне 0:1. Гол как раз запомнился. Ему откатили мяч возле нашей штрафной, я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лета бьет. Я думаю: «Ну как ­так-то?». Это космос.

– Анализировали, что можно было сделать, чтобы он не забил?

– Я и так ему помешал практически. Если бы он принял, наши бы уже помогли. А получилось так, что он даже не принимал, влет ударил мяч.

Ракицкий – об ответном матче с «Ювентусом»: «Надо расслабиться и забивать голы. Чего «Зениту» терять-то?»