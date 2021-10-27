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    Сантос и Кузяев пропустят матч с «Динамо». Участие Малкома под вопросом

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах перед матчем 13-го тура РПЛ с «Динамо».

    — Сергей Богданович, расскажите о состоянии Дугласа Сантоса и Малкома. Готовятся ли они к матчу против «Динамо»?

    — Что касается Малкома, то пока он не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он все-таки сможет принять участие в игре — пока это под вопросом.

    У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же, как и Кузяев: прошлый матч он пропускал из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое он получил в игре против «Ювентуса». Далер тоже не сможет нам помочь.

    • «Зенит» и «Динамо» встретятся в Санкт-Петербурге в пятницу, 29 октября.
    • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
    • «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +899

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      В футболках 7-1 будут играть лазурные?

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