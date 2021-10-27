Сантос и Кузяев пропустят матч с «Динамо». Участие Малкома под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных футболистах перед матчем 13-го тура РПЛ с «Динамо».

— Сергей Богданович, расскажите о состоянии Дугласа Сантоса и Малкома. Готовятся ли они к матчу против «Динамо»?

— Что касается Малкома, то пока он не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он все-таки сможет принять участие в игре — пока это под вопросом.

У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же, как и Кузяев: прошлый матч он пропускал из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое он получил в игре против «Ювентуса». Далер тоже не сможет нам помочь.