Шварц – о матче с «Оренбургом»: «Держим в голове «Зенит», но недооценки нет»

Дебильный матч, ещё и в Оренбурге, если бы Шварц повёз состав из скамеечников и резервистов вряд-ли кто из болельщиков Динамо на это обиделся.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Оренбургом».
— Насколько сильную ротацию состава планируете, учитывая, что через несколько дней предстоит важный матч в Санкт-Петербурге?
— Бесспорно, мы держим в голове игру в пятницу против «Зенита». Но в то же время мы полностью сфокусированы на кубковом матче в Оренбурге.
Никаких настроений, что мы можем где-то недооценить соперника, смешать состав у нас нет. Для нас игра на Кубок очень важна, поэтому мы выставим максимально боевой состав.
— Какое впечатление у вас оставил «Оренбург» после просмотра матчей этой команды? Можете отметить кого-то из футболистов или какие-нибудь характерные для этой команды игровые черты?
— Я, наверное, не стану отмечать никого из игроков «Оренбурга». Хочу в целом отметить команду соперника. Она выглядит сплочeнной и показывает хороший футбол.
Неудивительно, что оренбуржцы среди лидеров ФНЛ, стараются играть технично, показывают высокую культуру паса. Поэтому нам надо будет внимательно действовать в обороне во вторник.
- «Оренбург» примет «Динамо» сегодня, 26 октября.
- Начало матча – в 15:00 мск.