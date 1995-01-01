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    Шварц – о матче с «Оренбургом»: «Держим в голове «Зенит», но недооценки нет»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Оренбургом».

    — Насколько сильную ротацию состава планируете, учитывая, что через несколько дней предстоит важный матч в Санкт-Петербурге?

    — Бесспорно, мы держим в голове игру в пятницу против «Зенита». Но в то же время мы полностью сфокусированы на кубковом матче в Оренбурге.

    Никаких настроений, что мы можем где-то недооценить соперника, смешать состав у нас нет. Для нас игра на Кубок очень важна, поэтому мы выставим максимально боевой состав.

    — Какое впечатление у вас оставил «Оренбург» после просмотра матчей этой команды? Можете отметить кого-то из футболистов или какие-нибудь характерные для этой команды игровые черты?

    — Я, наверное, не стану отмечать никого из игроков «Оренбурга». Хочу в целом отметить команду соперника. Она выглядит сплочeнной и показывает хороший футбол.

    Неудивительно, что оренбуржцы среди лидеров ФНЛ, стараются играть технично, показывают высокую культуру паса. Поэтому нам надо будет внимательно действовать в обороне во вторник.

    • «Оренбург» примет «Динамо» сегодня, 26 октября.
    • Начало матча – в 15:00 мск.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7506

      FanatSerj 30 минут назад

      Дебильный матч, ещё и в Оренбурге, если бы Шварц повёз состав из скамеечников и резервистов вряд-ли кто из болельщиков Динамо на это обиделся.

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