Шварц – о матче с «Оренбургом»: «Держим в голове «Зенит», но недооценки нет»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча Кубка России с «Оренбургом».

— Насколько сильную ротацию состава планируете, учитывая, что через несколько дней предстоит важный матч в Санкт-Петербурге?

— Бесспорно, мы держим в голове игру в пятницу против «Зенита». Но в то же время мы полностью сфокусированы на кубковом матче в Оренбурге.

Никаких настроений, что мы можем где-то недооценить соперника, смешать состав у нас нет. Для нас игра на Кубок очень важна, поэтому мы выставим максимально боевой состав.

— Какое впечатление у вас оставил «Оренбург» после просмотра матчей этой команды? Можете отметить кого-то из футболистов или какие-нибудь характерные для этой команды игровые черты?

— Я, наверное, не стану отмечать никого из игроков «Оренбурга». Хочу в целом отметить команду соперника. Она выглядит сплочeнной и показывает хороший футбол.

Неудивительно, что оренбуржцы среди лидеров ФНЛ, стараются играть технично, показывают высокую культуру паса. Поэтому нам надо будет внимательно действовать в обороне во вторник.