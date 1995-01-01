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    Хайкин: «Попасть в сборную было моей целью, хотя это только расширенный список»

    Вратарь норвежского «Бодо/Глимт» Никита Хайкин прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе.

    Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень.

    Безусловно, попасть в сборную – это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят.

    Конкуренция в сборной? Там отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не нужно заострять внимание, будто меня уже вызвали. Конечно, мне приятно, но 1 ноября узнаем окончательное решение», – сказал Хайкин.

    • Для 26-летнего голкипера это дебютный вызов в сборную.
    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • Расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи доступен здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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