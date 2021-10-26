Хайкин: «Попасть в сборную было моей целью, хотя это только расширенный список»

Вратарь норвежского «Бодо/Глимт» Никита Хайкин прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе.

Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень.

Безусловно, попасть в сборную – это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят.

Конкуренция в сборной? Там отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не нужно заострять внимание, будто меня уже вызвали. Конечно, мне приятно, но 1 ноября узнаем окончательное решение», – сказал Хайкин.