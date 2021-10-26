Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хайкин: «Попасть в сборную было моей целью, хотя это только расширенный список»

Хайкин: «Попасть в сборную было моей целью, хотя это только расширенный список»

26 октября 2021, 00:21

Вратарь норвежского «Бодо/Глимт» Никита Хайкин прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе.

Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень.

Безусловно, попасть в сборную – это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят.

Конкуренция в сборной? Там отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не нужно заострять внимание, будто меня уже вызвали. Конечно, мне приятно, но 1 ноября узнаем окончательное решение», – сказал Хайкин.

  • Для 26-летнего голкипера это дебютный вызов в сборную.
  • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
  • Расширенный состав национальной команды на ближайшие матчи доступен здесь.

Источник: «Матч ТВ»
Норвегия. Элитсериен Отборочные матчи к ЧМ. Европа Буде-Глимт Россия Хайкин Никита
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
1
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
2
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
2
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
8
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
2
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Все новости
Все новости
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
Хайкин продлил серию без пропущенных голов до 5 матчей подряд
2 августа
1
Хайкин сыграл на ноль в 4 матчах подряд в чемпионате Норвегии
27 июля
1
Отец Холанда: «Норвегию обокрали»
12 июля
6
Генич выявил «какую-то дичь» в матче ЧМ-2026 Норвегия – Англия
12 июля
7
Губерниев оскорбил арбитров матча ЧМ-2026 Норвегия – Англия
12 июля
10
Семин обвинил Холанда в вылете Норвегии с ЧМ-2026
12 июля
5
Отец Холанда обвинил арбитра в вылете Норвегии с ЧМ-2026
12 июля
7
Губерниев предсказал неожиданного финалиста ЧМ-2026
2 июля
2
В Норвегии объяснили, почему Хайкина не взяли на ЧМ-2026
22 мая
2
Опубликован состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 без Хайкина
21 мая
13
В Норвегии сообщили, поедет ли Хайкин на ЧМ-2026
14 мая
3
Хайкин: «Ради Норвегии сделаю все»
9 мая
Хайкин взял новый трофей с «Буде-Глимт», потащив два пенальти в серии
9 мая
2
ФИФА вынесла решение по участию Хайкина в ЧМ-2026
8 мая
15
Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником
25 апреля
Хайкин: «Ощущаю себя русским европейцем»
22 апреля
2
Хайкин сделал заявление об участии в ЧМ-2026
22 апреля
5
Хайкин ответил, примет ли многомиллионное предложение «Зенита»
22 апреля
9
Танасиевич не считает, что Хайкин предал Россию своим поступком
17 апреля
3
Россиянин – лучший вратарь сезона ЛЧ по средней оценке
17 апреля
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
13 апреля
18
Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина
12 апреля
17
Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства
11 апреля
14
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»
11 апреля
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+