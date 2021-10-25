Марсело хочет в январе покинуть «Реал» и вернуться во «Флуминенсе»

Левый защитник «Реала» Марсело задумался о смене команды во время зимнего трансферного окна.
Как пишет Football Espana, 33-летний футболист хочет вернуться во «Флуминенсе», за который он выступал до перехода в мадридский клуб.
Бразилец недоволен малым количеством игровой практики, однако его уход посреди сезона может заблокировать главный тренер Карло Анчелотти.
- Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года.
- В текущем сезоне он провел 2 матча.
- Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.
Источник: Football Espana