Марсело хочет в январе покинуть «Реал» и вернуться во «Флуминенсе»

Левый защитник «Реала» Марсело задумался о смене команды во время зимнего трансферного окна.

Как пишет Football Espana, 33-летний футболист хочет вернуться во «Флуминенсе», за который он выступал до перехода в мадридский клуб.

Бразилец недоволен малым количеством игровой практики, однако его уход посреди сезона может заблокировать главный тренер Карло Анчелотти.