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    Марсело хочет в январе покинуть «Реал» и вернуться во «Флуминенсе»

    Левый защитник «Реала» Марсело задумался о смене команды во время зимнего трансферного окна.

    Как пишет Football Espana, 33-летний футболист хочет вернуться во «Флуминенсе», за который он выступал до перехода в мадридский клуб.

    Бразилец недоволен малым количеством игровой практики, однако его уход посреди сезона может заблокировать главный тренер Карло Анчелотти.

    • Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года.
    • В текущем сезоне он провел 2 матча.
    • Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

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    Источник: Football Espana

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