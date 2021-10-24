«Вольфсбург» уволил ван Боммела с поста главного тренера

В «Вольфсбурге» случилась тренерская отставка. Пост покинул Марк ван Боммел. Это случилось после поражения от «Фрайбурга» накануне.

«У клуба и тренера было больше различий, чем общего. Уверенность, что получится выйти из сложного турнирного положения, отсутствовала, поэтому мы прекратили сотрудничество. Желаем Марку всего наилучшего», – сказал управляющий директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке.