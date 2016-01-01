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    «Вольфсбург» уволил ван Боммела с поста главного тренера

    В «Вольфсбурге» случилась тренерская отставка. Пост покинул Марк ван Боммел. Это случилось после поражения от «Фрайбурга» накануне.

    «У клуба и тренера было больше различий, чем общего. Уверенность, что получится выйти из сложного турнирного положения, отсутствовала, поэтому мы прекратили сотрудничество. Желаем Марку всего наилучшего», – сказал управляющий директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке.

    • «Вольфсбург» идет в Бундеслиге 9-м.
    • У команды 4 поражения подряд.
    • Ван Боммел проработал в команде с лета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»

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