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  • Игрок «Сантоса» Мота вышел на замену на 44-й минуте и через 2 минуты получил красную

Игрок «Сантоса» Мота вышел на замену на 44-й минуте и через 2 минуты получил красную

24 октября 2021, 10:35

Центральный полузащитник «Сантоса» Жеан Мота в матче 28-го тура Серии А против «Америки Минейро» пробыл на поле всего две минуты. Он вышел на замену на 44-й минуте, а на 45+1 минуте получил прямую красную карточку.

На 45+4 минуте «Сантос» пропустил. Итог встречи – 2:0 в пользу «Америки Минейро».

  • 28-летний Мота стоит 1,3 миллиона евро.
  • Всю карьеру он проводит в Бразилии, но в январе станет игроком клуба МЛС «Интер» (Майами). О переходе уже сообщено официально.
  • «Сантос» идет в таблице в очке от зоны вылета.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Сантос
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