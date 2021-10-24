Игрок «Сантоса» Мота вышел на замену на 44-й минуте и через 2 минуты получил красную

Центральный полузащитник «Сантоса» Жеан Мота в матче 28-го тура Серии А против «Америки Минейро» пробыл на поле всего две минуты. Он вышел на замену на 44-й минуте, а на 45+1 минуте получил прямую красную карточку.

На 45+4 минуте «Сантос» пропустил. Итог встречи – 2:0 в пользу «Америки Минейро».