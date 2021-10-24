Игрок «Сантоса» Мота вышел на замену на 44-й минуте и через 2 минуты получил красную

Центральный полузащитник «Сантоса» Жеан Мота в матче 28-го тура Серии А против «Америки Минейро» пробыл на поле всего две минуты. Он вышел на замену на 44-й минуте, а на 45+1 минуте получил прямую красную карточку.
На 45+4 минуте «Сантос» пропустил. Итог встречи – 2:0 в пользу «Америки Минейро».
- 28-летний Мота стоит 1,3 миллиона евро.
- Всю карьеру он проводит в Бразилии, но в январе станет игроком клуба МЛС «Интер» (Майами). О переходе уже сообщено официально.
- «Сантос» идет в таблице в очке от зоны вылета.
Источник: Бомбардир.ру