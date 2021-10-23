Corriere della Sera: «Аталанта» хочет продать зимой Миранчука, чтобы купить Бога

«Аталанта» планирует зимой продать российского полузащитника Алексея Миранчука. За него планируют выручить 15 миллионов евро.
Эти деньги «Аталанта» хочет вложить в покупку полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Кроме того, продажа Миранчука нужна клубу из Бергамо, чтобы освободить легионерское место в заявке.
- «Аталанта» купила Миранчука в прошлом году за 15 миллионов евро у «Локомотива».
- В сезоне Серии А игрок провел 4 матча.
- Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 2024 года.
Источник: Corriere della Sera