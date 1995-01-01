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    Corriere della Sera: «Аталанта» хочет продать зимой Миранчука, чтобы купить Бога

    «Аталанта» планирует зимой продать российского полузащитника Алексея Миранчука. За него планируют выручить 15 миллионов евро.

    Эти деньги «Аталанта» хочет вложить в покупку полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Кроме того, продажа Миранчука нужна клубу из Бергамо, чтобы освободить легионерское место в заявке.

    • «Аталанта» купила Миранчука в прошлом году за 15 миллионов евро у «Локомотива».
    • В сезоне Серии А игрок провел 4 матча.
    • Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 2024 года.

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    Источник: Corriere della Sera

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11772

      ВетеR 2 минуты назад

      Самого Бога ???

      0
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      Рейтинг: +1181

      Sedoi_Goblin 4 минуты назад

      Купите Люцифера из сериала))) Том Эллис гораздо харизматичнее)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +748

      БОМЖАРНИК 11 минут назад

      Итак кто его возьмет???
      Ответ - зенит.

      0
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      Рейтинг: +7845

      "supermax" 12 минут назад

      заголовок - шедевр

      1
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      Рейтинг: +3121

      minaev23 12 минут назад

      Не нужны наши не кому бл....ь!! А кто-то хочет олимпийское золото!!!!! Пиии....ц!!!

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