Corriere della Sera: «Аталанта» хочет продать зимой Миранчука, чтобы купить Бога

«Аталанта» планирует зимой продать российского полузащитника Алексея Миранчука. За него планируют выручить 15 миллионов евро.

Эти деньги «Аталанта» хочет вложить в покупку полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Кроме того, продажа Миранчука нужна клубу из Бергамо, чтобы освободить легионерское место в заявке.