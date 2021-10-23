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  • Corriere della Sera: «Аталанта» хочет продать зимой Миранчука, чтобы купить Бога

Corriere della Sera: «Аталанта» хочет продать зимой Миранчука, чтобы купить Бога

23 октября 2021, 20:25
31

«Аталанта» планирует зимой продать российского полузащитника Алексея Миранчука. За него планируют выручить 15 миллионов евро.

Эти деньги «Аталанта» хочет вложить в покупку полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Кроме того, продажа Миранчука нужна клубу из Бергамо, чтобы освободить легионерское место в заявке.

  • «Аталанта» купила Миранчука в прошлом году за 15 миллионов евро у «Локомотива».
  • В сезоне Серии А игрок провел 4 матча.
  • Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до 2024 года.

Источник: Corriere della Sera
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Фиорентина Сассуоло Миранчук Алексей Бога Жереми
Комментарии (31)
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"supermax"
1635010084
заголовок - шедевр
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acor94
1635011100
Обоих наших итальянцев в Сочи, единственный нормальный конкурент Зениту.
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житель СПб
1635013004
Очередной неудачный российский трансфер...
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BarStep
1635013847
Прогнозируемо..
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JTherry
1635014559
"купить Бога" - креативный заголовочек для Бомбардира...) а то, что Миранчук не надолго в Италии - прогнозируемо, "паспортисты" привыкли играть в тепличных условиях РПЛ...
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insider_retro
1635015268
Миранчука списывают не предоставив ему шансов и не добавив ему роста... Сезон в топку...
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vladimir-7
1635017000
У Миранчука контракт до 24 года, поэтому ОН будет диктовать свои условия, пока.
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Lilipyt
1635017285
На позиции Миранчука полно высококлассных игроков в клубе, которые ему не по силам. Уходить надо однозначно.
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More_and_More
1635019261
Надо было написать лучше "«Аталанта» хочет продать зимой Миранчука ради Бога"
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Форвард 79
1635046769
За 15 лямов его могут купить только в Россию, из-за паспорта, а в европе игрок без практики за твкие деньги не нужен
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