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  • Кофрие: «Понимаю фанатов «Спартака», которые заранее начали меня критиковать»

Кофрие: «Понимаю фанатов «Спартака», которые заранее начали меня критиковать»

23 октября 2021, 19:34
2

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не обижается на фанатов за критику. Он их понимает.

– Некоторые из фанатов «Спартака» начали тебя критиковать еще до того, как ты вышел на поле. Говорили, что ты не соответствуешь уровню клуба.

– Их можно понять. На старте сезона команда переживала не лучшие времена, а тут приезжает футболист из Бельгии, имя которого мало кому известно. Мне остается только выкладываться на поле. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше.

– Чувствовал давление со стороны болельщиков?

– Да, но, повторюсь, их можно понять. Для болельщиков клуб – это жизнь. Если у команды непростой период, она проигрывает, им больно. Сейчас команда должна сделать все возможное на поле, чтобы вернуть доверие болельщиков.

  • Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
  • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
  • Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

Кофрие – о прозвище «антифриз»: «Не понял, что это такое»

Кофрие: «Конечно, планирую учить русский язык»

Кофрие – о целях «Спартака»: «Борьба за чемпионство и выход из группы Лиги Европы»

Кофрие: «Деньги – не главная причина, по которой я приехал в Россию»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (2)
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Andrew01
1635060627
Приехал со дна чемпионата Бельгии, и играет лучше многих лидеров нашего чемпионата... вопрос: неужели РПЛ такое дно?
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