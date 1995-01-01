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    Кофрие: «Понимаю фанатов «Спартака», которые заранее начали меня критиковать»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не обижается на фанатов за критику. Он их понимает.

    – Некоторые из фанатов «Спартака» начали тебя критиковать еще до того, как ты вышел на поле. Говорили, что ты не соответствуешь уровню клуба.

    – Их можно понять. На старте сезона команда переживала не лучшие времена, а тут приезжает футболист из Бельгии, имя которого мало кому известно. Мне остается только выкладываться на поле. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше.

    – Чувствовал давление со стороны болельщиков?

    – Да, но, повторюсь, их можно понять. Для болельщиков клуб – это жизнь. Если у команды непростой период, она проигрывает, им больно. Сейчас команда должна сделать все возможное на поле, чтобы вернуть доверие болельщиков.

    • Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
    • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
    • Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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