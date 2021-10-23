Кофрие: «Понимаю фанатов «Спартака», которые заранее начали меня критиковать»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не обижается на фанатов за критику. Он их понимает.

– Некоторые из фанатов «Спартака» начали тебя критиковать еще до того, как ты вышел на поле. Говорили, что ты не соответствуешь уровню клуба.

– Их можно понять. На старте сезона команда переживала не лучшие времена, а тут приезжает футболист из Бельгии, имя которого мало кому известно. Мне остается только выкладываться на поле. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше.

– Чувствовал давление со стороны болельщиков?

– Да, но, повторюсь, их можно понять. Для болельщиков клуб – это жизнь. Если у команды непростой период, она проигрывает, им больно. Сейчас команда должна сделать все возможное на поле, чтобы вернуть доверие болельщиков.

Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».

Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.

Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

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