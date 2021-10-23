Кофрие: «Деньги – не главная причина, по которой я приехал в Россию»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие назвал причины своего перехода в московский клуб.

«В России популярно мнение, что к нам едут играть только из-за денег? Нет, не согласен. Конечно, в Бельгии я получал деньги совершенно другого порядка, но это не главная причина, по которой я приехал в Россию.

Деньги имеют значение, но прежде всего для меня был важен интерес «Спартака» – большого клуба с огромным количеством болельщиков, который решает очень серьезные задачи», – сказал бельгиец.

Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».

Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.

Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

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