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    Кофрие: «Деньги – не главная причина, по которой я приехал в Россию»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие назвал причины своего перехода в московский клуб.

    «В России популярно мнение, что к нам едут играть только из-за денег? Нет, не согласен. Конечно, в Бельгии я получал деньги совершенно другого порядка, но это не главная причина, по которой я приехал в Россию.

    Деньги имеют значение, но прежде всего для меня был важен интерес «Спартака» – большого клуба с огромным количеством болельщиков, который решает очень серьезные задачи», – сказал бельгиец.

    • Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
    • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
    • Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

    Кофрие: «Конечно, планирую учить русский язык»

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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