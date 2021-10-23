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  • Кофрие – о целях «Спартака»: «Борьба за чемпионство и выход из группы Лиги Европы»

Кофрие – о целях «Спартака»: «Борьба за чемпионство и выход из группы Лиги Европы»

23 октября 2021, 13:40
3

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о задачах своей команды на сезон-2021/22.

«Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные.

В Лиге Европы нам надо, в первую очередь, выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу», – сказал бельгиец.

  • «Спартак» идет на 7-м месте в таблице РПЛ.
  • В группе ЛЕ команда занимает последнее место после 3 туров.
  • Кофрие в этом сезоне провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

Кофрие: «Конечно, планирую учить русский язык»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (3)
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"supermax"
1634991554
полчаса прошло как статья опубликована, а еще ни одной питерской зассыхи нет
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FaTeK1945ru
1634995042
...вот когда выучишь русский язык, тогда зта команда станет чемпионом.
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alefreddy
1634998322
ну какое там чемпионство у тебя постоянно карточки а вместо тебя и выйти некому кроме деда
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