Кофрие – о целях «Спартака»: «Борьба за чемпионство и выход из группы Лиги Европы»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о задачах своей команды на сезон-2021/22.

«Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные.

В Лиге Европы нам надо, в первую очередь, выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу», – сказал бельгиец.

«Спартак» идет на 7-м месте в таблице РПЛ.

В группе ЛЕ команда занимает последнее место после 3 туров.

Кофрие в этом сезоне провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

Кофрие: «Конечно, планирую учить русский язык»