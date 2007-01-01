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    Кофрие – о целях «Спартака»: «Борьба за чемпионство и выход из группы Лиги Европы»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о задачах своей команды на сезон-2021/22.

    «Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные.

    В Лиге Европы нам надо, в первую очередь, выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу», – сказал бельгиец.

    • «Спартак» идет на 7-м месте в таблице РПЛ.
    • В группе ЛЕ команда занимает последнее место после 3 туров.
    • Кофрие в этом сезоне провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

    Кофрие: «Конечно, планирую учить русский язык»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +795

      FaTeK1945ru 36 минут назад

      ...вот когда выучишь русский язык, тогда зта команда станет чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +3615

      neim 1 час назад

      Увы, ни первое, ни второе нынешнему Спартаку не по силам.

      0
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      Рейтинг: +7841

      "supermax" 1 час назад

      полчаса прошло как статья опубликована, а еще ни одной питерской зассыхи нет

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