Кофрие: «Конечно, планирую учить русский язык»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о планах освоить русский язык.

– Планируешь учить русский?

– Конечно. В первую очередь базовые вещи. Кое-чему уже научился. «Спасибо», «доброе утро», «пожалуйста».

Думаю, что каждому русскоговорящему приятно, когда собеседник хотя бы пытается говорить по-русски.