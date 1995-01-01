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    Кофрие: «Конечно, планирую учить русский язык»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о планах освоить русский язык.

    – Планируешь учить русский?

    – Конечно. В первую очередь базовые вещи. Кое-чему уже научился. «Спасибо», «доброе утро», «пожалуйста».

    Думаю, что каждому русскоговорящему приятно, когда собеседник хотя бы пытается говорить по-русски.

    • Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
    • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
    • Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1769

      Niko 27 минут назад

      Топовый защитник как по мне.

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    • ...
      Рейтинг: +3615

      neim 1 час назад

      Зарекалась свинья в грязь не лазить ))).

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