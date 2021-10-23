Кофрие: «Конечно, планирую учить русский язык»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о планах освоить русский язык.
– Планируешь учить русский?
– Конечно. В первую очередь базовые вещи. Кое-чему уже научился. «Спасибо», «доброе утро», «пожалуйста».
Думаю, что каждому русскоговорящему приятно, когда собеседник хотя бы пытается говорить по-русски.
- Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
- Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
- Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»