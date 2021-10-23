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Кофрие – о прозвище «антифриз»: «Не понял, что это такое»

23 октября 2021, 15:19
10

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своем отношении к прозвищу, которое дали ему болельщики.

– Видел, что болельщики прозвали тебя «антифриз»?

– Видел, но не понял, что это такое. Все-таки мне сложно понимать русский.

– У тебя были прозвища?

– Нет, всегда было просто Макс.

  • Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
  • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
  • Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

Кофрие: «Конечно, планирую учить русский язык»

Кофрие – о целях «Спартака»: «Борьба за чемпионство и выход из группы Лиги Европы»

Кофрие: «Деньги – не главная причина, по которой я приехал в Россию»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (10)
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Стаz
1634997841
Мне тож не понятно почему антифриз?
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alefreddy
1634998423
странное прозвище
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Юрэс
1634999077
Да афиГЕННОЕ ПОГОНЯЛО !!!!!!!!
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Plyash
1635017151
Волосы у него цветом отработанный антифриз напоминают,да и табло ярко-розовое.
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