Кофрие – о прозвище «антифриз»: «Не понял, что это такое»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своем отношении к прозвищу, которое дали ему болельщики.

– Видел, что болельщики прозвали тебя «антифриз»?

– Видел, но не понял, что это такое. Все-таки мне сложно понимать русский.

– У тебя были прозвища?

– Нет, всегда было просто Макс.

Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».

Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.

Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

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