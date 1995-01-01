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    Кофрие – о прозвище «антифриз»: «Не понял, что это такое»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своем отношении к прозвищу, которое дали ему болельщики.

    – Видел, что болельщики прозвали тебя «антифриз»?

    – Видел, но не понял, что это такое. Все-таки мне сложно понимать русский.

    – У тебя были прозвища?

    – Нет, всегда было просто Макс.

    • Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
    • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
    • Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3615

      neim 1 час назад

      Это красная свинья. Постарайся запомнить, хотя я не устану тебе об этом напоминать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7841

      "supermax" > neim 1 час назад

      ты сейчас о х у е е ш ь, но он тебя не слышит))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2648

      R_a_i_n > neim 1 час назад

      Что значит красная свинья?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +795

      FaTeK1945ru > R_a_i_n 34 минуты назад

      ...он,наверное,пошутил.

      1
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      Рейтинг: +333

      Землякруглая > R_a_i_n 31 минуту назад

      Это такие какие-то ментовские, только им понятные, приколы.

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