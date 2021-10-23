Кофрие – о прозвище «антифриз»: «Не понял, что это такое»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своем отношении к прозвищу, которое дали ему болельщики.
– Видел, что болельщики прозвали тебя «антифриз»?
– Видел, но не понял, что это такое. Все-таки мне сложно понимать русский.
– У тебя были прозвища?
– Нет, всегда было просто Макс.
- Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
- Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
- Игрок провел 6 матчей и сделал 1 ассист.
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Источник: «Спорт-Экспресс»