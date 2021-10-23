РПЛ. «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» и поднялся на третье место

В 12-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 4:1.

В составе гостей отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин, у хозяев забил Кирилл Гоцук.

Набрав три очка, «Краснодар» поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался на десятой строчке.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Нижний Новгород – Краснодар – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 0:2 – Сперцян, 56; 0:3 – Черников, 73; 0:4 – Ильин, 76; 1:4 – Гоцук, 83.

Нереализованный пенальти: нет – Кордоба, 71.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев (Гоцук, 46), Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Черников, Классон, Сперцян (Кривцов, 78), Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла (Стоцкий, 86), Кордоба (Ильин, 73).

Предупреждения: Пенчиков, 64; Косарев, 80; Сулейманов, 83; Гоцук, 90 – Кордоба, 20; Сафонов, 83; Черников, 89.

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