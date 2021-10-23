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  • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» и поднялся на третье место

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» и поднялся на третье место

23 октября 2021, 15:52
22

В 12-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 4:1.

В составе гостей отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин, у хозяев забил Кирилл Гоцук.

Набрав три очка, «Краснодар» поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался на десятой строчке.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Нижний Новгород – Краснодар – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 0:2 – Сперцян, 56; 0:3 – Черников, 73; 0:4 – Ильин, 76; 1:4 – Гоцук, 83.

Нереализованный пенальти: нет – Кордоба, 71.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев (Гоцук, 46), Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Черников, Классон, Сперцян (Кривцов, 78), Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла (Стоцкий, 86), Кордоба (Ильин, 73).

Предупреждения: Пенчиков, 64; Косарев, 80; Сулейманов, 83; Гоцук, 90 – Кордоба, 20; Сафонов, 83; Черников, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Краснодар
Комментарии (22)
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Боцман59rus
1634993799
_ Краснодар с победой и персонально Гончаренка, лишь одно уточнение, в европе чаще со штрафных забивают, чем быки с пенальти, это надо умудриться>)))
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Alex Y
1634993965
Молодцы)) надеюсь попадут еврокубки
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владимир миронов
1634994178
С победой, быки! Но реализация ни к черту. Много неприятных минут доставляете своим болельщикам.
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slavа0508
1634994841
Краснодар с победой . победили дерзкого новичка ....Ну и НН не унывать хорошая команда у вас . победы ещё будут ...
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Блямба
1634995551
Не хватило куражу Нижнему Н. стать Великим Н... Поползли знакомые нижние строчки таблицы. закержаковили всё-таки.(
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portero
1634996248
отличный результат! с тремя очками. хотелось бы продолжения...
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ySS
1634996991
Краснодар с победой! Нужный новгород мал по малу двигается на своё место
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Алехсбургер.
1634997481
На вдохе поиграли всласть,на выдохе пришла другая власть.. Пришла пора на бычий рог упасть..
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zigbert
1634998028
Преимущество Краснодара в этом матче было ощутимым. Счет мог быть намного крупнее используй они свои многочисленные моменты. Один Кордоба имел несколько прекрасных моментов да еще не реализовал пенальти. Краснодар с победой!
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Sancho010365
1634998864
Эдуард Сперцян, как же он по физике схож на Валерия Карпина и Андрея Шевченко, молодчина! Краснодар сила, всё по плану, молодцы. С Вами радуемся Вашей победе!
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