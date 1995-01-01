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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» и поднялся на третье место

    В 12-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 4:1.

    В составе гостей отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин, у хозяев забил Кирилл Гоцук.

    Набрав три очка, «Краснодар» поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» остался на десятой строчке.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Нижний Новгород – Краснодар – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 5; 0:2 – Сперцян, 56; 0:3 – Черников, 73; 0:4 – Ильин, 76; 1:4 – Гоцук, 83.

    Нереализованный пенальти: нет – Кордоба, 71.

    «Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев (Гоцук, 46), Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Черников, Классон, Сперцян (Кривцов, 78), Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла (Стоцкий, 86), Кордоба (Ильин, 73).

    Предупреждения: Пенчиков, 64; Косарев, 80; Сулейманов, 83; Гоцук, 90 – Кордоба, 20; Сафонов, 83; Черников, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии19
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      Рейтинг: +3046

      ySS 4 минуты назад

      Краснодар с победой!
      Нужный новгород мал по малу двигается на своё место

      0
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      Рейтинг: +10593

      BRO_football 8 минут назад

      Очень жаль. Будем отыгрывать очки в других матчах. Задача на сезон всё та же - не вылететь из РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +53462

      portero 17 минут назад

      отличный результат! с тремя очками.
      хотелось бы продолжения...

      1
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      Рейтинг: +11399

      житель СПб 17 минут назад

      Нижний - в сложном положении: неожиданность от его игры прошла, команды Лиги готовы к его стилю игры. Надо выходить на новый уровень игры - желаю команде и Кержакову удачи!

      2
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      Рейтинг: +11399

      житель СПб 21 минуту назад

      Поздравляю Краснодар! Активная игра, много голов - стиль Галицкого!

      1
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      Рейтинг: +1191

      Блямба 28 минут назад

      Не хватило куражу Нижнему Н. стать Великим Н...
      Поползли знакомые нижние строчки таблицы.
      закержаковили всё-таки.(

      4
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      Рейтинг: +53462

      portero > Блямба 14 минут назад

      НН набирал очки при огромном везении, ожидал от них падения ар турнирной таблице..
      Они даже наоборот стали добавлять, но лимит удачи израсходовали.
      желаю им и Кержу удачи в следующих играх....

      1
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      Рейтинг: +1191

      Блямба > portero 3 минуты назад

      ну,я примерно это и наваял..

      0
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      Рейтинг: +742

      БОМЖАРНИК 34 минуты назад

      Так и надо филиалу очередному бомжарскому!!!!

      1
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      Рейтинг: +293

      zaichkin777@gmail.com 36 минут назад

      Краснодар с победой! Но с реализацией пенальти надо, что-то делать. В прошлом сезоне с угловых забивали наверное один или два гола, сейчас пенальти. Что за хрень?

      2
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      Рейтинг: +23748

      slavutiq70 40 минут назад

      Краснодар с победой . победили дерзкого новичка ....Ну и НН не унывать хорошая команда у вас . победы ещё будут ...

      1
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      Рейтинг: +6603

      владимир миронов 51 минуту назад

      С победой, быки! Но реализация ни к черту. Много неприятных минут доставляете своим болельщикам.

      5
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      Рейтинг: +53462

      portero > владимир миронов 13 минут назад

      хотелось бы иметь разницу побольше , уже в первом тайме.

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