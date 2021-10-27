Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Помощники:
Дмитрий Сафьян, Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Артём Любимов
Инспектор:
Александр Гвардис
Материалы

Пари НН - Краснодар

23.10.2021, Суббота, 14:00 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Россия. Премьер-лига, 12 тур Пари НН - Краснодар
Россия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
25 сентября, среда 19:00 Пари НН 1:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
...
  • ...
    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 23 октября 2021, 20:21

    Молодцы Быки так держать!Кто то помнится говорил, что Гончаренко плохой тренер и Краснодар с ним опустится на дно. А я думаю,что его пока рано со счетов списывать

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 23 октября 2021, 15:52

    Быков с победой!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 23 октября 2021, 15:02

    Я пропустил, почему не защитали гол?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 23 октября 2021, 15:01

    Че-то Нижний сегодня не тот.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 22 октября 2021, 10:16

    Нижнему Новгороду нужна победа, надо подниматься выше в таблице.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 > vladimir-7 23 октября 2021, 13:38

    Краснодару я думаю тоже)

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 