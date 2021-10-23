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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Краснодар
Нижний Новгород - Краснодар: обзор матча 23 октября 2021
Нижний Новгород
23.10.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 4
Завершен
Краснодар
83'
К. Гоцук
5'
Г. Крыховяк
56'
Э. Сперцян
73'
А. Черников
76'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Краснодар
Желтая карточка
К. Гоцук
90'
89'
Желтая карточка
А. Черников
86'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Р. Кабелла
83'
Желтая карточка
М. Сафонов
Желтая карточка
Т. Сулейманов
83'
ГОЛ! 1:4!
К. Гоцук
83'
Желтая карточка
К. Косарев
80'
78'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Э. Сперцян
76'
ГОЛ! 0:4!
В. Ильин
Пас отдал
Э. Сперцян
73'
ГОЛ! 0:3!
А. Черников
Пас отдал
Р. Кабелла
73'
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Кордоба
71'
Пенальти не реализован!
Д. Кордоба
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Пенчиков
66'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
64'
Замена
И. Горбунов
️️️️
П. Могилевец
63'
56'
ГОЛ! 0:2!
Э. Сперцян
Пас отдал
Г. Крыховяк
Замена
К. Гоцук
️️️️
И. Юлдошев
46'
20'
Желтая карточка
Д. Кордоба
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Крыховяк
Пас отдал
Т. Вилена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Илья Берковский
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-2-3-1
31
Анисимов
6
Юлдошев
45
Миладинович
5
Кечкеш
4
Пенчиков
78
Калинский
28
Могилевец
31
Ткачук
17
Берковский
17
Эннин
99
Сулейманов
3-2-1-3-1
39
Сафонов
28
Сорокин
31
Кайо
2
Рамирес
53
Черников
20
Крыховяк
52
Вилена
5
Кабелла
8
Сперцян
7
Классон
9
Кордоба
28
Могилевец
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Могилевец
6
Юлдошев
24
Гоцук
24
Гоцук
6
Юлдошев
4
Пенчиков
22
Косарев
22
Косарев
4
Пенчиков
5
Кабелла
89
Стоцкий
89
Стоцкий
5
Кабелла
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
98
Ильин
98
Ильин
9
Кордоба
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
22
Никита Каккоев
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
1
Евгений Городов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Артём Любимов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Совкомбанк Арена
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