Шварц – о победе над «Химками»: «Это подарок в день рождения великого Льва Яшина»

Блаблабла...
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарии после домашней победы над «Химками» в 12-м туре РПЛ.
«Я очень рад, что сегодня, в такой особенный день, в день рождения великого Льва Яшина, мы сумели добиться победы. Эта победа является подарком.
Я считаю, что сегодня мы контролировали игру, держали нити в своих руках. Первые два мяча – это великолепные стандарты. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который кропотливо работает над такими моментами.
Мы сыграли агрессивно, в контроль, и я считаю, что сегодняшняя победа абсолютно заслужена», – сказал Шварц.
- «Динамо» разгромило «Химки» со счетом 4:1.
- Набрав три очка, москвичи догнали лидирующий «Зенит».
- 22 октября было 92 года со дня рождения Яшина.