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    Шварц – о победе над «Химками»: «Это подарок в день рождения великого Льва Яшина»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарии после домашней победы над «Химками» в 12-м туре РПЛ.

    «Я очень рад, что сегодня, в такой особенный день, в день рождения великого Льва Яшина, мы сумели добиться победы. Эта победа является подарком.

    Я считаю, что сегодня мы контролировали игру, держали нити в своих руках. Первые два мяча – это великолепные стандарты. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который кропотливо работает над такими моментами.

    Мы сыграли агрессивно, в контроль, и я считаю, что сегодняшняя победа абсолютно заслужена», – сказал Шварц.

    • «Динамо» разгромило «Химки» со счетом 4:1.
    • Набрав три очка, москвичи догнали лидирующий «Зенит».
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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10529

      Cleaner 1 час назад

      Блаблабла...

      0
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      Рейтинг: +13867

      paracetamol 2 часа назад

      Мне кажется, просто купили. Химки - банкрот!

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      Рейтинг: +506

      Борисыч1 3 часа назад

      Только Яшин, только Динамо! А следующим подарком товарищу Яшину будет разгром бомжей под Ленинградом! ))

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