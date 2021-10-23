Шварц – о победе над «Химками»: «Это подарок в день рождения великого Льва Яшина»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарии после домашней победы над «Химками» в 12-м туре РПЛ.

«Я очень рад, что сегодня, в такой особенный день, в день рождения великого Льва Яшина, мы сумели добиться победы. Эта победа является подарком.

Я считаю, что сегодня мы контролировали игру, держали нити в своих руках. Первые два мяча – это великолепные стандарты. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который кропотливо работает над такими моментами.

Мы сыграли агрессивно, в контроль, и я считаю, что сегодняшняя победа абсолютно заслужена», – сказал Шварц.