Журналист Алланазаров: «Локомотив» планирует избавиться от Зе Луиша зимой

«Локомотив» не рассчитывает на форварда Зе Луиша. Его постараются отправить в другой клуб зимой.

«Локомотив» не нуждается в услугах нападающего Зе Луиша и попытается продать или отдать в аренду игрока в ближайшее трансферное окно», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Сейчас игрок травмирован.

В сезоне РПЛ Зе Луиш провел 3 матча.

Контракт игрока с «Локомотивом» действует до лета 2023 года.

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