Журналист Алланазаров: «Локомотив» планирует избавиться от Зе Луиша зимой

«Локомотив» не рассчитывает на форварда Зе Луиша. Его постараются отправить в другой клуб зимой.
«Локомотив» не нуждается в услугах нападающего Зе Луиша и попытается продать или отдать в аренду игрока в ближайшее трансферное окно», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- Сейчас игрок травмирован.
- В сезоне РПЛ Зе Луиш провел 3 матча.
- Контракт игрока с «Локомотивом» действует до лета 2023 года.
Зе Луиш: «Они забрали у меня право играть в футбол. Пообещал себе, что вернусь сильнее»
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова