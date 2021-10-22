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  • Журналист Алланазаров: «Локомотив» планирует избавиться от Зе Луиша зимой

Журналист Алланазаров: «Локомотив» планирует избавиться от Зе Луиша зимой

22 октября 2021, 19:14
26

«Локомотив» не рассчитывает на форварда Зе Луиша. Его постараются отправить в другой клуб зимой.

«Локомотив» не нуждается в услугах нападающего Зе Луиша и попытается продать или отдать в аренду игрока в ближайшее трансферное окно», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • Сейчас игрок травмирован.
  • В сезоне РПЛ Зе Луиш провел 3 матча.
  • Контракт игрока с «Локомотивом» действует до лета 2023 года.

Зе Луиш: «Они забрали у меня право играть в футбол. Пообещал себе, что вернусь сильнее»

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зе Луиш
Комментарии (26)
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insider_retro
1634923525
На то он и баласт, что бы от него избавляться :) Ненужный вагон отцепят от локомотива без всякого сожаления
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3meeeD
1634924303
И правильно в РПЛ есть только один ЗЕ!!))
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DOCTOR PENALTY
1634927497
Не смогли найти подходы к игроку. А ведь сильный нападающий.
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polt
1634928843
Зловещий заголовок. ...в лес вывезут и закопают?
Ответить
Soccerdealer63
1634929872
Белое солнце пустыни: — Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучиться? — Лучше, конечно, помучиться.
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zigbert
1634930555
Если бы у Зе Луиша не было травм, цены ему бы не было. При в общем то приличной игре, особенно вверху, половину своей карьеры в Спартаке он играл а половину лечился.
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paracetamol
1634972374
Покупают всяких Цэ Дуришей, а потом не знают как от них избавиться! С тренерами то же самое. Не пора ли все руководство в отставку*
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Из Твери Леха
1634973549
и зачем его брали, тем более после сриптака...
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