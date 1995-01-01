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    Журналист Алланазаров: «Локомотив» планирует избавиться от Зе Луиша зимой

    «Локомотив» не рассчитывает на форварда Зе Луиша. Его постараются отправить в другой клуб зимой.

    «Локомотив» не нуждается в услугах нападающего Зе Луиша и попытается продать или отдать в аренду игрока в ближайшее трансферное окно», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Сейчас игрок травмирован.
    • В сезоне РПЛ Зе Луиш провел 3 матча.
    • Контракт игрока с «Локомотивом» действует до лета 2023 года.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67894

      insider_retro 12 минут назад

      На то он и баласт, что бы от него избавляться :)
      Ненужный вагон отцепят от локомотива без всякого сожаления

      0
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      Рейтинг: +10508

      Cleaner 21 минуту назад

      Упрется(и правильно сделает) агент Луиша и будет Локо платить ему миллионы до окончания контракта.

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