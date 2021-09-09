Зе Луиш: «Они забрали у меня право играть в футбол. Пообещал себе, что вернусь сильнее»

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал исключение из заявки клуба на РПЛ.

«Футболисту просто хочется играть в футбол. Сейчас они забрали у меня это право, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, просто чтобы делать то, что я люблю. Неважно, где», – написал Зе Луиш в инстаграме.