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  • Зе Луиш: «Они забрали у меня право играть в футбол. Пообещал себе, что вернусь сильнее»

Зе Луиш: «Они забрали у меня право играть в футбол. Пообещал себе, что вернусь сильнее»

9 сентября 2021, 18:35
11

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал исключение из заявки клуба на РПЛ.

«Футболисту просто хочется играть в футбол. Сейчас они забрали у меня это право, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, просто чтобы делать то, что я люблю. Неважно, где», – написал Зе Луиш в инстаграме.

  • Клуб освободил легионерское место для регистрации новичков-иностранцев.
  • Зе Луиш восстанавливается после травмы задней поверхности бедра.
  • Ожидается, что он пропустит от 1,5 до 2,5 месяцев.

Источник: инстаграм Зе Луиша
Россия. Премьер-лига Локомотив Зе Луиш
Комментарии (11)
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NewLife
1631202054
Такова "c'est la vie". Кто-то теряет, кто -то находит. Удачи !
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Блямба
1631202212
Такова наша "сермяжная правда".. Смотри,.обычно после стрессов настоящий русский на "Брагу" подседает..
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Skull_Boy
1631202624
Ты уже все отработанный материал и толку больше от тебя не будет
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vladimir-7
1631206570
Зе, переходи в Урал, Уфу или Арсенал и будешь играть.
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zigbert
1631210060
Приходится только сочувствовать.
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portero
1631211534
ну загнул, до нового года лечиться будет, а там может и лимит изменят или продадут....
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PAREVG.
1631219879
он более хрустальный чем Дзагоев в ЦСКА, лечиться больше чем играет...
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egoric0kom
1631222390
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