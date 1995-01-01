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    Зе Луиш: «Они забрали у меня право играть в футбол. Пообещал себе, что вернусь сильнее»

    Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал исключение из заявки клуба на РПЛ.

    «Футболисту просто хочется играть в футбол. Сейчас они забрали у меня это право, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, просто чтобы делать то, что я люблю. Неважно, где», – написал Зе Луиш в инстаграме.

    • Клуб освободил легионерское место для регистрации новичков-иностранцев.
    • Зе Луиш восстанавливается после травмы задней поверхности бедра.
    • Ожидается, что он пропустит от 1,5 до 2,5 месяцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Зе Луиша

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +89230

      zigbert 2 минуты назад

      Приходится только сочувствовать.

      0
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      Рейтинг: +3011

      Питерский князь 34 минуты назад

      Его лицо - СВОБОДНАЯ КАССА!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +20755

      vladimir-7 1 час назад

      Зе, переходи в Урал, Уфу или Арсенал и будешь играть.

      0
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      Рейтинг: +9193

      Cleaner 1 час назад

      Зе Луиш, вот когда станешь сильнее, тогда тебе право отобранное и вернут. А пока не плачь, лечись и получай деньги по контракту...

      3
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      Рейтинг: +12751

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ты уже все отработанный материал и толку больше от тебя не будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      Блямба 2 часа назад

      Такова наша "сермяжная правда"..
      Смотри,.обычно после стрессов настоящий русский на "Брагу" подседает..

      1
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      Рейтинг: +9964

      NewLife 2 часа назад

      Такова "c'est la vie". Кто-то теряет, кто -то находит. Удачи !

      3
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      Рейтинг: +27525

      VVM1964 > NewLife 51 минуту назад

      Я бы сказал по другому " Sic transit gloria mundi " ((

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      Рейтинг: +9964

      NewLife > VVM1964 48 минут назад

      И не только gloria, но и мастерство.

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