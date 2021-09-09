Зе Луиш: «Они забрали у меня право играть в футбол. Пообещал себе, что вернусь сильнее»

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал исключение из заявки клуба на РПЛ.
«Футболисту просто хочется играть в футбол. Сейчас они забрали у меня это право, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, просто чтобы делать то, что я люблю. Неважно, где», – написал Зе Луиш в инстаграме.
- Клуб освободил легионерское место для регистрации новичков-иностранцев.
- Зе Луиш восстанавливается после травмы задней поверхности бедра.
- Ожидается, что он пропустит от 1,5 до 2,5 месяцев.
Источник: инстаграм Зе Луиша