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  • Гисдоль: «Локомотив» доминировал над «Галатасараем». Показывали хороший футбол 75 минут»

Гисдоль: «Локомотив» доминировал над «Галатасараем». Показывали хороший футбол 75 минут»

22 октября 2021, 08:47
7

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль похвалил команду после поражения от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы.

«Сегодня из-за результата мне в какой-то степени жалко команду, на протяжении 75 минут мы показывали хороший футбол. К сожалению, не смогли реализовать свои шансы, хотя команда доминировала. Но, как вы знаете, в футболе все решает количество голов.

Тем менее, я сказал команде, что мы двигаемся в правильном направлении. Уверен, что дойдем до конца этого пути. Сейчас надо как можно быстрее забыть эту игру, мы начинаем подготовку к следующей игре.

Что касается перспектив в Лиги Европы, то сегодняшним поражением мы осложнили себе жизнь. Но шансы по-прежнему есть. Приложим все силы, чтобы улучшить положение в группе», – сказал Гисдоль.

  • Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.
  • «Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.
  • Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.

Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гисдоль Маркус
Комментарии (7)
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bomilazdeshnii
1634888243
Доминировали....., но как-то неубедительно. Не удовлетворили никого.
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серега кашин
1634891281
доминировали как то сказано с натягом если даже в створ ни разу не попали
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d с
1634891853
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portero
1634892085
Результат на табло, да и бить в створ ворот команда необучена..
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sined1951
1634892465
Показали беготню с низким КПД. У всех наших команд проблемы с пасом в нападении (работа с мячом не привита с детских команд). В прессинг надо играть с паузами. Хоть не будут в конце матча задыхаться.
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OOOVVV.
1634893300
Лучше бы на оборот. Пусть соперник доминирует, а гол забил бы Локо.))).
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Князев
1634920139
Немцы и жиды из руководства уходите из команды. Вы в Локомотиве не нужны, только портите команду. Практически уже развалили!!!
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