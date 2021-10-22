Гисдоль: «Локомотив» доминировал над «Галатасараем». Показывали хороший футбол 75 минут»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль похвалил команду после поражения от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы.

«Сегодня из-за результата мне в какой-то степени жалко команду, на протяжении 75 минут мы показывали хороший футбол. К сожалению, не смогли реализовать свои шансы, хотя команда доминировала. Но, как вы знаете, в футболе все решает количество голов.

Тем менее, я сказал команде, что мы двигаемся в правильном направлении. Уверен, что дойдем до конца этого пути. Сейчас надо как можно быстрее забыть эту игру, мы начинаем подготовку к следующей игре.

Что касается перспектив в Лиги Европы, то сегодняшним поражением мы осложнили себе жизнь. Но шансы по-прежнему есть. Приложим все силы, чтобы улучшить положение в группе», – сказал Гисдоль.

Российские клубы проиграли все три еврокубковых матча на этой неделе.

«Локо» не может победить в еврокубках в 14 матчах подряд.

Клуб занимает последнее место в группе E Лиги Европы.

Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»