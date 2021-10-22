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  • Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»

Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»

22 октября 2021, 00:38
13

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

«Конечно, огорчены результатом, но я доволен тем, как играла команда. Сегодня команда большую часть времени играла правильно. И если можно подвести итог, могу сказать, что мы сегодня не заслуживали поражения.

Мы очень высоко прессинговали, план был такой, что после отбора мяча сразу искать моменты. Нам не хватало завершающего удара, над этим надо работать», – сказал Гисдоль.

  • «Локо» проиграл «Галатасараю» со счетом 0:1.
  • Единственный гол в матче был забит на 82-й минуте.
  • Москвичи идут последними в группе ЛЕ.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Локомотив Галатасарай Гисдоль Маркус
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Cromathaar
1634853269
Ну раз доволен, то все хорошо. Спору нет.
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Vitaga
1634853796
Локомотив не заслуживал Гисдоля.
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DemSerg
1634857200
Именно то, что заслужил - то и получил.
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Боцман59rus
1634878228
_ наши горе специалисты, в случае победы, любят говорить- счет на табло, вот и в этом случае, счет на табло, наслаждайтесь инвалиды>)))
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vladimir-7
1634879244
Гисдоль, скажи спасибо Гилерме, он вытащил 3-4 мяча, а команда ни разу так и не смогла прилично ударить по воротам соперника. Будем надеяться на игры второго круга.
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Алекс636363
1634879669
доволен? не заслужили поражения? он во время матча где был, с глазами на жопе? писдоль
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Fusballer
1634882079
Никто не заслуживал - ни Спартак, ни Зенит, ни Локо - но все проиграли!
Ответить
paracetamol
1634891805
Надо было хоть раз в створ ворот попасть, может и выиграли бы. А так - только руками махать!
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d с
1634891858
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sined1951
1634892964
Показали беготню с низким КПД. У всех наших команд проблемы с пасом в нападении (работа с мячом не привита с детских команд). В прессинг надо играть с паузами. Хоть не будут в конце матча задыхаться.
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