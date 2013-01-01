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    Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

    «Конечно, огорчены результатом, но я доволен тем, как играла команда. Сегодня команда большую часть времени играла правильно. И если можно подвести итог, могу сказать, что мы сегодня не заслуживали поражения.

    Мы очень высоко прессинговали, план был такой, что после отбора мяча сразу искать моменты. Нам не хватало завершающего удара, над этим надо работать», – сказал Гисдоль.

    • «Локо» проиграл «Галатасараю» со счетом 0:1.
    • Единственный гол в матче был забит на 82-й минуте.
    • Москвичи идут последними в группе ЛЕ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +248

      Vitaga 4 минуты назад

      Локомотив не заслуживал Гисдоля.

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      Рейтинг: +728

      Cromathaar 13 минут назад

      Ну раз доволен, то все хорошо. Спору нет.

      0
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      Рейтинг: +3635

      FENIX-SL 27 минут назад

      еще один нытик
      а что наши клубы заслужили если не поражение?
      разгром?

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