Гисдоль: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Галатасарая»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

«Конечно, огорчены результатом, но я доволен тем, как играла команда. Сегодня команда большую часть времени играла правильно. И если можно подвести итог, могу сказать, что мы сегодня не заслуживали поражения.

Мы очень высоко прессинговали, план был такой, что после отбора мяча сразу искать моменты. Нам не хватало завершающего удара, над этим надо работать», – сказал Гисдоль.