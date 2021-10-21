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    Лига Европы. «Локомотив» уступил «Галатасараю», продлив серию без побед до семи матчей

    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» со счетом 0:1.

    Единственный гол турки забили на 82-й минуте – отличился Керем Актюркоглу.

    Серия московской команды без побед достигла семи матчей. Они занимают последнее место в группе ЛЕ.

    Лига Европы. Группа E. 3-й тур

    Локомотив (Россия) – Галатасарай (Турция) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Актюркоглу, 82.

    «Локомотив»: Гилерме, Едвай, Пабло, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Смолов, Рыбус (Живоглядов, 89), Жемалетдинов.

    «Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт (Байрам, 90), Маркао, Йедлин, Нельссон, Антальялы, Кутлу, Бабел (Морутан, 76), Чикылдэу (Люиндама, 90), Йылмаз (Актюркоглу, 69), Мохамед (Дианье, 76).

    Предупреждения: Баринов, 70 – Бабел, 36; Антальялы, 44; Мохамед, 73; Морутан, 90.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    21.10.2021 23:51
    Комментарии35
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      Рейтинг: +1712

      Ловкий Бубен 41 минуту назад

      все три клуба проиграли, все очень обидно, какой ни возьми, все с разницей в один мяч, всем не хватило чуть чуть... и главно нигде нет ни капли оптимизма, футболу у нас в стране нужны фундаментальные реформы немедленно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14722

      Garrincha58 52 минуты назад

      не спешите ведь они ещё не построили Сапсан, а вот когда построят к 2026г тогда они всех в сарае закроют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3038

      ySS 54 минуты назад

      Тактика нового тренера сегодня оказалась несостоятельной.
      Ладно, Спартак по-другому не умеет, но Локо долго совершенствовал другую игру...

      0
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      Рейтинг: +619

      Алекс636363 55 минут назад

      и вновь жопа

      0
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      Рейтинг: +2971

      Nesterenko 55 минут назад

      Локо ничего не показал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2546

      Spirit_78 57 минут назад

      Уверенно и совместными силами всех клубов идём ко дну) Любопытно, на каком месте окажется наша лига после того, как в следующем году уйдёт из зачёта самый успешный сезон за всю российскую историю...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1083

      Loko_Roma > Spirit_78 55 минут назад

      Главное олимпиада, не путай скрепы.

      3
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      Рейтинг: +8119

      Fusballer 1 час назад

      Неудачный тур для российских клубов. Эх, печаль. А ведь выглядели неплохо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11373

      житель СПб 1 час назад

      Жалко Локо. Играли неплохо, особенно Гилерме. И с такой командой должны были делать положительный результат.

      3
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      ...
      Рейтинг: +10062

      Вомбат > житель СПб 58 минут назад

      Разве что Гилерме тащил. Без него был бы разгром. То, что в конце игры паровозы лягут под турок вчера на Чемпионате предсказывали все, в том числе и я.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13837

      paracetamol 1 час назад

      Локо команда неплохая, но беззубая!

      0
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      Рейтинг: +10062

      Вомбат > paracetamol 1 час назад

      Неплохая команда не занимает два года подряд последнее место в группе ЛЕ. Далеко не самой сильной группе. Локо команда плохая. Я запомнил последний диагноз Миранчука -- застарелый надрыв сухожилия при отсутствии лечения. Трамированы кроме него еще 7 основных игроков. Вообще, в течение сезона в команде Локомотив постоянно травмированы минимум 5 основных игроков. На безобразную работу врачей накладывается тренерская чехарда. Вы думаете, Гиздюль пришел на долгие годы?

      1
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      ...
      Рейтинг: +6311

      Антибиотик > Вомбат 56 минут назад

      А что, Гисдоль такой крутой тренер, которого хотят все клубы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10062

      Вомбат > Антибиотик 54 минуты назад

      Он средний тренер. Как и Николич. Но средний тренер лучше, чем ничего. А тренерская чехарда -- то же самое, что отсутствие тренера. Кроме Локо отрицательный пример -- Спартак. Состав имеет высокий потенциал, но не реализует, потому что те=ренеры не успевают поставить игру.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1712

      Ловкий Бубен 1 час назад

      какая то безнадёга , нужно убирать лимит к ядрёной матери, только это нас спасёт

      1
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      Рейтинг: +10062

      Вомбат > Ловкий Бубен 57 минут назад

      Как его убрать-то, если дана команда сохранить?

      2
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