Лига Европы. «Локомотив» уступил «Галатасараю», продлив серию без побед до семи матчей

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» со счетом 0:1.

Единственный гол турки забили на 82-й минуте – отличился Керем Актюркоглу.

Серия московской команды без побед достигла семи матчей. Они занимают последнее место в группе ЛЕ.

Лига Европы. Группа E. 3-й тур

Локомотив (Россия) – Галатасарай (Турция) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Актюркоглу, 82.

«Локомотив»: Гилерме, Едвай, Пабло, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Смолов, Рыбус (Живоглядов, 89), Жемалетдинов.

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт (Байрам, 90), Маркао, Йедлин, Нельссон, Антальялы, Кутлу, Бабел (Морутан, 76), Чикылдэу (Люиндама, 90), Йылмаз (Актюркоглу, 69), Мохамед (Дианье, 76).

Предупреждения: Баринов, 70 – Бабел, 36; Антальялы, 44; Мохамед, 73; Морутан, 90.

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