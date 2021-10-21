Лига Европы. «Локомотив» уступил «Галатасараю», продлив серию без побед до семи матчей

все три клуба проиграли, все очень обидно, какой ни возьми, все с разницей в один мяч, всем не хватило чуть чуть... и главно нигде нет ни капли оптимизма, футболу у нас в стране нужны фундаментальные реформы немедленно
В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» со счетом 0:1.
Единственный гол турки забили на 82-й минуте – отличился Керем Актюркоглу.
Серия московской команды без побед достигла семи матчей. Они занимают последнее место в группе ЛЕ.
Лига Европы. Группа E. 3-й тур
Локомотив (Россия) – Галатасарай (Турция) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Актюркоглу, 82.
«Локомотив»: Гилерме, Едвай, Пабло, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Смолов, Рыбус (Живоглядов, 89), Жемалетдинов.
«Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт (Байрам, 90), Маркао, Йедлин, Нельссон, Антальялы, Кутлу, Бабел (Морутан, 76), Чикылдэу (Люиндама, 90), Йылмаз (Актюркоглу, 69), Мохамед (Дианье, 76).
Предупреждения: Баринов, 70 – Бабел, 36; Антальялы, 44; Мохамед, 73; Морутан, 90.