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  • Лига Европы. «Локомотив» уступил «Галатасараю», продлив серию без побед до семи матчей

Лига Европы. «Локомотив» уступил «Галатасараю», продлив серию без побед до семи матчей

21 октября 2021, 23:51
43

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» со счетом 0:1.

Единственный гол турки забили на 82-й минуте – отличился Керем Актюркоглу.

Серия московской команды без побед достигла семи матчей. Они занимают последнее место в группе ЛЕ.

Лига Европы. Группа E. 3-й тур

Локомотив (Россия) – Галатасарай (Турция) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Актюркоглу, 82.

«Локомотив»: Гилерме, Едвай, Пабло, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Смолов, Рыбус (Живоглядов, 89), Жемалетдинов.

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт (Байрам, 90), Маркао, Йедлин, Нельссон, Антальялы, Кутлу, Бабел (Морутан, 76), Чикылдэу (Люиндама, 90), Йылмаз (Актюркоглу, 69), Мохамед (Дианье, 76).

Предупреждения: Баринов, 70 – Бабел, 36; Антальялы, 44; Мохамед, 73; Морутан, 90.

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Турнирные таблицы Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Локомотив Галатасарай
Комментарии (43)
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Enter2006
1634849508
3,14здец других слов нет.
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JI e x a
1634849599
Бездарность - она и в Африке бездарность, хоть при Николиче, хоть при Гиздоле, хоть при Рангнике. 0 ударов в створ ворот за 90 минут игры... Продолжаем уверенное движение в сторону дна и продолжаем гордиться тем, что достойно проигрываем.
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slavа0508
1634849606
Еврокубки показывают . какое дно наш чемпионат ...
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slavа0508
1634849857
И ещё . игроки наших клубов . требуют постоянно повышения контрактов ...играют на уровне Кипрских команд . а получать хотят не меньше чем в топ чемпионатах ...и ведь повышают контракты этим брёвнам ..
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Soccerdealer63
1634849909
Приехал "Галатасарай" отправил паровоз в сарай.... Но, не грустим: не будет Локо в сарае этом одиноко - уже компания сидит в сарае старая: Зенит, Спартак, как водится, присел... Ну...в общем "звёзды РПЛ"!)))
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Yuriysss
1634849946
Беда в российском футболе,играют низкосортные паспортисты!!! результат лимита нет резерва у наших команд!!!
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житель СПб
1634850281
Жалко Локо. Играли неплохо, особенно Гилерме. И с такой командой должны были делать положительный результат.
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Fusballer
1634850432
Неудачный тур для российских клубов. Эх, печаль. А ведь выглядели неплохо.
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Spirit_78
1634850574
Уверенно и совместными силами всех клубов идём ко дну) Любопытно, на каком месте окажется наша лига после того, как в следующем году уйдёт из зачёта самый успешный сезон за всю российскую историю...
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Из Твери Леха
1634877699
Невозможно добиться результата в футболе, если нормально не атаковать. Игра в атаке с каждым сезоном все хуже и хуже. Если раньше у Локо 2-3 момента против Юве было, и даже что-то забивалось, то сейчас против средненького турецкого клуба почти ничего. А в РФС трубят, что у нас турнирная борьба и интрига главный козырь. Да кому сдалась эта интрига, если эти козлы не создают моментов и не бьют по воротам? Людям зрелище нужно, а не тухлятина автобусно-оборонительная. Хоть бы что ли кто-то сверху пнул их, сказав, что играйте уже в атаку, хватит ссать епт! (это я почти про все клубы РПЛ).
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