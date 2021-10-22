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Судьи
Главный судья:
Харальд Лехнер (Вена)
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Локомотив - Галатасарай

21.10.2021, Четверг, 22:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 3 тур Локомотив - Галатасарай
Лига чемпионов (2018/2019), группа D
5 тур
28 ноября, среда 20:55 Локомотив 2:0 Галатасарай
1 тур
18 сентября, вторник 22:00 Галатасарай 3:0 Локомотив
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 6 3 3 0 7:3 +4 12
2. Лацио 6 2 3 1 7:3 +4 9
3. Марсель 6 1 4 1 6:7 -1 7
4. Локомотив 6 0 2 4 2:9 -7 2
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 21 октября 2021, 23:44

    И тут тоже. Ну это всё, тушите свет.

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 21 октября 2021, 23:40

    Даже в конференцию по ходу не пройдут)

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    Рейтинг: +1407

    DemSerg 21 октября 2021, 23:39

    Молодцы, турки. К тому всё и шло.

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    Рейтинг: +67942

    portero 21 октября 2021, 22:48

    Как-то скучновато, пойдука я спать, может выиграют ....

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    Рейтинг: +5954

    ySS 21 октября 2021, 22:44

    Марадишвили самый заметный пока

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    Рейтинг: +5954

    ySS 21 октября 2021, 22:32

    Скорость вроде есть, но не весело, пока

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 21 октября 2021, 22:00

    Надо побеждать

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    Рейтинг: +2231

    river31 21 октября 2021, 20:03

    Удачи паровозам!!!! Хоть вы оправдайте народное доверие....

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    Рейтинг: +5954

    ySS 21 октября 2021, 19:34

    Удачи, паровозным сапсанам!)
    Когда ещё набирать очки, если не сегодня!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 21 октября 2021, 17:12

    Могли бы и в 19:45 мск. назначить встречу. Николич уже не тренер Локо, Бомбардир.

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    Рейтинг: +2231

    river31 > vladimir-7 21 октября 2021, 22:03

    Фифочка однако рулит по времени....

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