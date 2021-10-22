Локомотив - Галатасарай

И тут тоже. Ну это всё, тушите свет.
|5 тур
|28 ноября, среда
|20:55
|Локомотив
|2:0
|Галатасарай
|1 тур
|18 сентября, вторник
|22:00
|Галатасарай
|3:0
|Локомотив
|5 тур
|28 ноября, среда
|20:55
|Локомотив
|2:0
|Галатасарай
|1 тур
|18 сентября, вторник
|22:00
|Галатасарай
|3:0
|Локомотив
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|6
|3
|3
|0
|7:3
|+4
|12
|2.
|Лацио
|6
|2
|3
|1
|7:3
|+4
|9
|3.
|Марсель
|6
|1
|4
|1
|6:7
|-1
|7
|4.
|Локомотив
|6
|0
|2
|4
|2:9
|-7
|2
Могли бы и в 19:45 мск. назначить встречу. Николич уже не тренер Локо, Бомбардир.
Фифочка однако рулит по времени....