Президент «Урала» – о руке Зайнутдинова: «Вся страна понимала, что это чистейший пенальти»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение ЭСК, которая поддержала решение арбитра Артем Любимова не назначать пенальти в ворота ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура РПЛ за игру рукой Бактиера Зайнутдинова.

«Я не понимаю, почему они вынесли такое решение. Я считаю, что там был чистейший пенальти, но как арбитры не увидели его также непонятно.

Вся страна понимала, с кем бы я только ни разговаривал, все подтверждают, что надо было ставить. Ладно, поезд уже ушел, чего копья ломать? Уже ничего сделать нельзя», – сказал Иванов.

ЦСКА после победы поднялся в РПЛ на 4-е место.

«Урал» идет в зоне переходных встреч.

«Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.