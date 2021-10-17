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    Президент «Урала» – о руке Зайнутдинова: «Вся страна понимала, что это чистейший пенальти»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение ЭСК, которая поддержала решение арбитра Артем Любимова не назначать пенальти в ворота ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура РПЛ за игру рукой Бактиера Зайнутдинова.

    «Я не понимаю, почему они вынесли такое решение. Я считаю, что там был чистейший пенальти, но как арбитры не увидели его также непонятно.

    Вся страна понимала, с кем бы я только ни разговаривал, все подтверждают, что надо было ставить. Ладно, поезд уже ушел, чего копья ломать? Уже ничего сделать нельзя», – сказал Иванов.

    • ЦСКА после победы поднялся в РПЛ на 4-е место.
    • «Урал» идет в зоне переходных встреч.
    • «Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13827

      paracetamol 9 минут назад

      ЭСК - что дышло, кто заплатил, туда и вышло!

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      Рейтинг: +14713

      Garrincha58 23 минуты назад

      во всём виноваты правила кто их выдумал не понятно их можно трактовать так как кому выгодно пока точную формулировку игры рукой не определят никто никогда ничего не докажет надо чётко прописать что считается игра рукой а не то что мяч попал в руку здесь в данном конкретном случае игры рукой не было он просто тупо попал в руку когда игрок прыгает он естественно держит руки в сторону и мяч может попасть ему в руку так и в этом моменте

      0
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      Рейтинг: +2947

      tarasofka 26 минут назад

      я матч не смотрел, так что не знаю, как там всё развивалось.
      на этом видео, что выше, вижу пенальти. головой он не сыграл, зато предусмотрительно ё_бнулся на газон, авось прокатит. и прокатило.

      1
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      Рейтинг: +1794

      LOKOfanatik19 37 минут назад

      Со мной не беседовал и с соседом, дядей Мишей, так что не вся страна.

      4
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      Рейтинг: +13323

      Dominator777 > LOKOfanatik19 8 минут назад

      И со мной!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      OOOVVV. 45 минут назад

      Не прав Г. Иванов. Судья СПЕЦИАЛЬНО сделал просмотр момента на VAR чтобы ОБЕЗОПАСИТЬ себя от ошибки. В СЭК жалобу Иванов подавать НЕ СТАЛ ( дохлый № ).

      1
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      Рейтинг: +76

      Авангард1970 46 минут назад

      Умник мля. За строну не отвечай, на это есть судья, он принял решение и тем самым, взял на себя всю ответственность.

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      Рейтинг: +13827

      paracetamol > Авангард1970 7 минут назад

      И не только ответственность, но и большую часть премии от Гинера!

      0
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      Рейтинг: +6487

      серега кашин 1 час назад

      пора бы уже успокоится все равно ничего не изменить

      0
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      Рейтинг: +2734

      Derzkiy1 1 час назад

      Да хватит ныть уже, единственный момент в игре с рукой у команды был, теперь
      истерика будет, забивали бы голы с игры

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