Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» – о руке Зайнутдинова: «Вся страна понимала, что это чистейший пенальти»

Президент «Урала» – о руке Зайнутдинова: «Вся страна понимала, что это чистейший пенальти»

21 октября 2021, 16:59
26

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение ЭСК, которая поддержала решение арбитра Артем Любимова не назначать пенальти в ворота ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура РПЛ за игру рукой Бактиера Зайнутдинова.

«Я не понимаю, почему они вынесли такое решение. Я считаю, что там был чистейший пенальти, но как арбитры не увидели его также непонятно.

Вся страна понимала, с кем бы я только ни разговаривал, все подтверждают, что надо было ставить. Ладно, поезд уже ушел, чего копья ломать? Уже ничего сделать нельзя», – сказал Иванов.

  • ЦСКА после победы поднялся в РПЛ на 4-е место.
  • «Урал» идет в зоне переходных встреч.
  • «Урал» не побеждает ЦСКА в чемпионате с 1995 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Зайнутдинов Бахтиер Иванов Григорий
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1634825221
Да хватит ныть уже, единственный момент в игре с рукой у команды был, теперь истерика будет, забивали бы голы с игры
Ответить
Авангард1970
1634826732
Умник мля. За строну не отвечай, на это есть судья, он принял решение и тем самым, взял на себя всю ответственность.
Ответить
OOOVVV.
1634826779
Не прав Г. Иванов. Судья СПЕЦИАЛЬНО сделал просмотр момента на VAR чтобы ОБЕЗОПАСИТЬ себя от ошибки. В СЭК жалобу Иванов подавать НЕ СТАЛ ( дохлый № ).
Ответить
LOKOfanatik19
1634827250
Со мной не беседовал и с соседом, дядей Мишей, так что не вся страна.
Ответить
Garrincha58
1634828099
во всём виноваты правила кто их выдумал не понятно их можно трактовать так как кому выгодно пока точную формулировку игры рукой не определят никто никогда ничего не докажет надо чётко прописать что считается игра рукой а не то что мяч попал в руку здесь в данном конкретном случае игры рукой не было он просто тупо попал в руку когда игрок прыгает он естественно держит руки в сторону и мяч может попасть ему в руку так и в этом моменте
Ответить
DemSerg
1634830754
Нытик. Теперь будет вонять до конца сезона, будто кроме как бить пенали они ничего не умеют.
Ответить
mamba9090909
1634830888
Движение рукой было? Было. Мяч от руки изменил направление? Изменил. Что это, как не игра рукой? Но кричать и спорить бесполезно. Уже ничего не исправить.
Ответить
Валерий1965
1634834573
А кто ты чтоб за ВСЮ страну говорить?
Ответить
DemSerg
1634857141
таки вся страна смотрела эту футбольную серость? не смешите, многие предпочитают даже Эрдивизие или Чемпионат Португалии посмотреть, чем это ваш недофутбол.
Ответить
Чермындыр
1634888416
Развели х.у.е.т.у. с этими положениями естесственными и нет. Сделайте как раньше, если рука к телу не прижата и мяч в нее попадает - пенка. А остальное все словоблудие
Ответить
Главные новости
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
2
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
19
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
21
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+