«Спартак» – о локдауне в Москве: «На октябрьские матчи разрешен допуск 30% зрителей»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал введение локдауна в Москве и запрет на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября.

«Клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введeнный властями Москвы. На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с «Ростовом», разрешен допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов.

Иных постановлений мы не получали. Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор по вопросу билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», – сказал Зеленов.