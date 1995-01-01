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    «Спартак» – о локдауне в Москве: «На октябрьские матчи разрешен допуск 30% зрителей»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал введение локдауна в Москве и запрет на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября.

    «Клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введeнный властями Москвы. На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с «Ростовом», разрешен допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов.

    Иных постановлений мы не получали. Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор по вопросу билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме», – сказал Зеленов.

    • С 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.
    • «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 30 октября.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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