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    «Спартак» осудил нападение на журналиста после матча с «Лестером»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление по поводу избиения журналиста РБК Александра Щеголева после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

    «Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона.

    Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим», – говорится в публикации.

    • Щеголев получил несколько ударов по голове возле входа в VIP-сектор.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, нападавшим оказался бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов.
    • «Лестер» победил в Москве со счетом 4:3.

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    Источник: «Матч ТВ»

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