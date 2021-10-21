«Спартак» осудил нападение на журналиста после матча с «Лестером»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление по поводу избиения журналиста РБК Александра Щеголева после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона.

Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим», – говорится в публикации.