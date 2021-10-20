Журналист Щеголев был избит VIP-болельщиком после матча «Спартак» – «Лестер»

Корреспондент РБК Александр Щеголев пострадал после матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (3:4). Он был избит VIP-болельщиком, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий. Щеголев получил несколько ударов по голове.
«Пострадавший и нападающий уведены полицией в участок», – информирует футбольный журналист Сергей Егоров.
- Фамилия нападавшего не называется.
- Владелец «Спартака» Леонид Федун на матче отсутствовал.
- «Спартак» вел в матче против «Лестера» 2:0.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого