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  • Журналист Щеголев был избит VIP-болельщиком после матча «Спартак» – «Лестер»

Журналист Щеголев был избит VIP-болельщиком после матча «Спартак» – «Лестер»

20 октября 2021, 20:37
16

Корреспондент РБК Александр Щеголев пострадал после матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (3:4). Он был избит VIP-болельщиком, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий. Щеголев получил несколько ударов по голове.

«Пострадавший и нападающий уведены полицией в участок», – информирует футбольный журналист Сергей Егоров.

  • Фамилия нападавшего не называется.
  • Владелец «Спартака» Леонид Федун на матче отсутствовал.
  • «Спартак» вел в матче против «Лестера» 2:0.

Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Лестер
Комментарии (16)
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lordmrv
1634751597
Опа, журнашлюшка отгребла.
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Ганнибал Лектор
1634754027
Лишь бы это не Валера Карпин журналисту в кабину накидал
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тётя ASYA
1634754358
Щеглам не место среди випов! Не Суй свой клюв !
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alp
1634754370
кокорин чтоле в отпуск приехал?
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paracetamol
1634755048
Если был избит VIP-болельщиком, то им ничего не будет!
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romvad
1634755654
Какая страна, такие и VIP-ы.
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DOCTOR PENALTY
1634756088
Назовите "героя", хватит прогибаться перед ними.
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Hektor 84
1634757521
Некуй тупые вопросы задавать! Давно пора желтушникам навалять! Еще бы Егорову надо было.
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Soccerdealer63
1634767711
Элита страны, мать её.... Финансовая, наверное? У силовиков своя "элита" - вон... кросс на "краповый берет" на убере сдаёт))) НЕ КАК ВСЕ)))
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Lilipyt
1634768036
После матча «Спартака» избили журналиста. Это сделал экс-глава фан-клуба красно-белых Коршунов Вот ваш вип болельщик. Даже можно найти видео через поисковик
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