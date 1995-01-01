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    Журналист Щеголев был избит VIP-болельщиком после матча «Спартак» – «Лестер»

    Корреспондент РБК Александр Щеголев пострадал после матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (3:4). Он был избит VIP-болельщиком, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий. Щеголев получил несколько ударов по голове.

    «Пострадавший и нападающий уведены полицией в участок», – информирует футбольный журналист Сергей Егоров.

    • Фамилия нападавшего не называется.
    • Владелец «Спартака» Леонид Федун на матче отсутствовал.
    • «Спартак» вел в матче против «Лестера» 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13782

      paracetamol 8 минут назад

      Если был избит VIP-болельщиком, то им ничего не будет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9163

      alp 20 минут назад

      кокорин чтоле в отпуск приехал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      тётя ASYA 20 минут назад

      Щеглам не место среди випов! Не Суй свой клюв !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5066

      Ганнибал Лектор 25 минут назад

      Лишь бы это не Валера Карпин журналисту в кабину накидал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4471

      TOMSON 43 минуты назад

      Что за? Почему фамилия пострадавшего названа, а нападающего нет? Страна должна знать своих героев.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3628

      FENIX-SL 57 минут назад

      свин пережрал в баре пиваса
      стандарт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2883

      tarasofka 1 час назад

      жаль, что не соловьёв или скабеева.

      5
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      Рейтинг: +2647

      lordmrv > tarasofka 52 минуты назад

      Блин, не смог не плюсануть.

      2
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      Рейтинг: +2647

      lordmrv 1 час назад

      Опа, журнашлюшка отгребла.

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