Журналист Щеголев был избит VIP-болельщиком после матча «Спартак» – «Лестер»

Корреспондент РБК Александр Щеголев пострадал после матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (3:4). Он был избит VIP-болельщиком, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий. Щеголев получил несколько ударов по голове.

«Пострадавший и нападающий уведены полицией в участок», – информирует футбольный журналист Сергей Егоров.