Микулик – о трагедии 1982 года в «Лужниках»: «66 трупов сложили у памятника Ленину. Остальных жертв по приказу Гришина записывали следующим числом»

Спортивный журналист Сергей Микулик, ранее работавший в «Спорт-Экспрессе», раскрыл обстоятельства трагедии в «Лужниках» на еврокубком матче «Спартак» – «Харлем» (2:0) 39-летней давности. По словам Микулика, официальное количество жертв занижено.

«Главная тайна трагедии в «Лужниках» 20 октября 1982 года не будет раскрыта никогда.

Откуда взялось официальное количество погибших? Трупы складывали у памятника Владимиру Ленину. И когда на место происшествия прибыл первый секретарь Московского городского комитета КПСС Виктор Гришин, ему доложили: здесь – 66.

И Гришин сказал: «Это – конечное число. Больше быть не должно. Поняли?».

Мне об этом рассказали два очевидца. Один из них был профессиональным врачом из болельщиков, пришедшим на помощь – и он мне объяснил, что было дальше – людей, которые умирали в карете скорой помощи или кого не смогли спасти в больницах, просто оформляли завтрашним числом.

Так был выполнен приказ товарища Гришина», – написал Микулик.

Гришин был 1-м секретарем Московского городского комитета КПСС (фактически – глава Москвы) с 1967 по 1985 год.

На «Открытие Арене» установлена мемориальная доска, посвященная трагедии.

Сегодня, 20 октября, «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Лестером». Встреча начнется с минуты молчания.

«Спартак» – в годовщину трагедии в «Лужниках»: «Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду»