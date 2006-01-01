Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Микулик – о трагедии 1982 года в «Лужниках»: «66 трупов сложили у памятника Ленину. Остальных жертв по приказу Гришина записывали следующим числом»

    Спортивный журналист Сергей Микулик, ранее работавший в «Спорт-Экспрессе», раскрыл обстоятельства трагедии в «Лужниках» на еврокубком матче «Спартак» – «Харлем» (2:0) 39-летней давности. По словам Микулика, официальное количество жертв занижено.

    «Главная тайна трагедии в «Лужниках» 20 октября 1982 года не будет раскрыта никогда.

    Откуда взялось официальное количество погибших? Трупы складывали у памятника Владимиру Ленину. И когда на место происшествия прибыл первый секретарь Московского городского комитета КПСС Виктор Гришин, ему доложили: здесь – 66.

    И Гришин сказал: «Это – конечное число. Больше быть не должно. Поняли?».

    Мне об этом рассказали два очевидца. Один из них был профессиональным врачом из болельщиков, пришедшим на помощь – и он мне объяснил, что было дальше – людей, которые умирали в карете скорой помощи или кого не смогли спасти в больницах, просто оформляли завтрашним числом.

    Так был выполнен приказ товарища Гришина», – написал Микулик.

    • Гришин был 1-м секретарем Московского городского комитета КПСС (фактически – глава Москвы) с 1967 по 1985 год.
    • На «Открытие Арене» установлена мемориальная доска, посвященная трагедии.
    • Сегодня, 20 октября, «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Лестером». Встреча начнется с минуты молчания.

    «Спартак» – в годовщину трагедии в «Лужниках»: «Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Микулика

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:15
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9788

      alex1951 17 минут назад

      В этотже день ,там же ,около стадиона ,москвичам День памяти надо всегда устраивать....
      И среди них всегда найдется очевидец,который видел.....
      А то,что скрывали ,так это тогда в порядке вещей было......поэтому бог и наказал Лёню ,как главного заводилу застойного бардака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Enter2006 1 час назад

      Не бейте меня тапками, но есть версия иная что было. Болелы спартака забрасывали ментов во время матча всем чем возможно, менты озверели и решили отомстить, оставив для спартачей всего один выход и плюс прикрыв ворота чтобы вычислить некоторых выходящих и забрать. Да, 17тыс примерно мало для такого стадиона как Центральный стадион Ленина (сейчас - Лужа), но в один выход. И дубак стоял ещё по погоде, люди замерзли и хотели побыстрее уйти. Т.е. по сути сильно ограничили выход людей, и началась давка, далее кто-то упал и "эффект домино" сделал своё дело. И действительно говорят что было намного больше умерших. Короче ужас.. (

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      evgeniy.slam > Enter2006 49 минут назад

      Вряд ли мы теперь узнаем правду. Ситуация в любом случае ужасная для болельщиков любой команды да и для людей в целом. Считаю, что если Микулик делает такие громкие заявления, всегда должны быть и какие то доказательства

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      Enter2006 > evgeniy.slam 47 минут назад

      Согласен

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90410
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67880
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru