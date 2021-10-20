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  • Микулик – о трагедии 1982 года в «Лужниках»: «66 трупов сложили у памятника Ленину. Остальных жертв по приказу Гришина записывали следующим числом»

Микулик – о трагедии 1982 года в «Лужниках»: «66 трупов сложили у памятника Ленину. Остальных жертв по приказу Гришина записывали следующим числом»

20 октября 2021, 11:15
7

Спортивный журналист Сергей Микулик, ранее работавший в «Спорт-Экспрессе», раскрыл обстоятельства трагедии в «Лужниках» на еврокубком матче «Спартак» – «Харлем» (2:0) 39-летней давности. По словам Микулика, официальное количество жертв занижено.

«Главная тайна трагедии в «Лужниках» 20 октября 1982 года не будет раскрыта никогда.

Откуда взялось официальное количество погибших? Трупы складывали у памятника Владимиру Ленину. И когда на место происшествия прибыл первый секретарь Московского городского комитета КПСС Виктор Гришин, ему доложили: здесь – 66.

И Гришин сказал: «Это – конечное число. Больше быть не должно. Поняли?».

Мне об этом рассказали два очевидца. Один из них был профессиональным врачом из болельщиков, пришедшим на помощь – и он мне объяснил, что было дальше – людей, которые умирали в карете скорой помощи или кого не смогли спасти в больницах, просто оформляли завтрашним числом.

Так был выполнен приказ товарища Гришина», – написал Микулик.

  • Гришин был 1-м секретарем Московского городского комитета КПСС (фактически – глава Москвы) с 1967 по 1985 год.
  • На «Открытие Арене» установлена мемориальная доска, посвященная трагедии.
  • Сегодня, 20 октября, «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Лестером». Встреча начнется с минуты молчания.

«Спартак» – в годовщину трагедии в «Лужниках»: «Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду»

Источник: телеграм-канал Сергея Микулика
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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Enter2006
1634720784
Не бейте меня тапками, но есть версия иная что было. Болелы спартака забрасывали ментов во время матча всем чем возможно, менты озверели и решили отомстить, оставив для спартачей всего один выход и плюс прикрыв ворота чтобы вычислить некоторых выходящих и забрать. Да, 17тыс примерно мало для такого стадиона как Центральный стадион Ленина (сейчас - Лужа), но в один выход. И дубак стоял ещё по погоде, люди замерзли и хотели побыстрее уйти. Т.е. по сути сильно ограничили выход людей, и началась давка, далее кто-то упал и "эффект домино" сделал своё дело. И действительно говорят что было намного больше умерших. Короче ужас.. (
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alex1951
1634724688
В этотже день ,там же ,около стадиона ,москвичам День памяти надо всегда устраивать.... И среди них всегда найдется очевидец,который видел..... А то,что скрывали ,так это тогда в порядке вещей было......поэтому бог и наказал Лёню ,как главного заводилу застойного бардака!
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