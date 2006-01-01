Микулик – о трагедии 1982 года в «Лужниках»: «66 трупов сложили у памятника Ленину. Остальных жертв по приказу Гришина записывали следующим числом»

В этотже день ,там же ,около стадиона ,москвичам День памяти надо всегда устраивать....
И среди них всегда найдется очевидец,который видел.....
А то,что скрывали ,так это тогда в порядке вещей было......поэтому бог и наказал Лёню ,как главного заводилу застойного бардака!
Спортивный журналист Сергей Микулик, ранее работавший в «Спорт-Экспрессе», раскрыл обстоятельства трагедии в «Лужниках» на еврокубком матче «Спартак» – «Харлем» (2:0) 39-летней давности. По словам Микулика, официальное количество жертв занижено.
«Главная тайна трагедии в «Лужниках» 20 октября 1982 года не будет раскрыта никогда.
Откуда взялось официальное количество погибших? Трупы складывали у памятника Владимиру Ленину. И когда на место происшествия прибыл первый секретарь Московского городского комитета КПСС Виктор Гришин, ему доложили: здесь – 66.
И Гришин сказал: «Это – конечное число. Больше быть не должно. Поняли?».
Мне об этом рассказали два очевидца. Один из них был профессиональным врачом из болельщиков, пришедшим на помощь – и он мне объяснил, что было дальше – людей, которые умирали в карете скорой помощи или кого не смогли спасти в больницах, просто оформляли завтрашним числом.
Так был выполнен приказ товарища Гришина», – написал Микулик.
- Гришин был 1-м секретарем Московского городского комитета КПСС (фактически – глава Москвы) с 1967 по 1985 год.
- На «Открытие Арене» установлена мемориальная доска, посвященная трагедии.
- Сегодня, 20 октября, «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Лестером». Встреча начнется с минуты молчания.
«Спартак» – в годовщину трагедии в «Лужниках»: «Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду»
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