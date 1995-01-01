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    Матч «Спартак» – «Лестер» начнется с минуты молчания в память о трагедии в «Лужниках»

    Встреча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» начнется с минуты молчания. Она будет приурочена 39-й годовщине трагической давки в «Лужниках» на игре «Спартак» – «Харлем».

    На форме москвичей на матч с «Лестером» будет нанесена дата 20 октября 1982 года.

    • Игра с «Лестером» начнется в 17:30 по Москве 20 октября.
    • В давке 39-летней давности погибли 66 человек, 61 пострадал.
    • На «Открытие Арене» установлена мемориальная доска, посвященная трагедии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:50
    Комментарии21
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      Рейтинг: -217

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Она будет приурочена 39-й годовщине ======Почему не отмечали 20-ю , 30 -ю годовшину...? Почему тока щас вспомнили ?
      Или какая то сс.с.ука запрещала ? Именно 39-й годовщина ?

      0
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      Рейтинг: +1340

      sерж 1 час назад

      печальное событие- это выступление гомо-спермачей в ек

      0
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      Рейтинг: +2342

      R_a_i_n > sерж 58 минут назад

      вся суть бомжа

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28838

      VVM1964 > R_a_i_n 47 минут назад

      Суть выродка-ублюдка !!!

      2
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      Рейтинг: +4287

      ЮНик > sерж 33 минуты назад

      Теперь понятно, куда сперму свою спускал Мастурбатор. В пробирки. Вот чтобы такие моральные уроды и дегенераты как ты оттуда появлялись.

      2
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      Рейтинг: +1340

      sерж 1 час назад

      да там надо в память трагедии чмошников(спермачей)

      0
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      Рейтинг: +2342

      R_a_i_n > sерж 58 минут назад

      ирод ,пшёл вон с сайта. на месте Питерских от...ил бы тебя

      4
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      Рейтинг: +2881

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Собирались с друзьями на тот матч, но сильный холод уберёг - не пошли. Если не ошибаюсь, Спартак выиграл 2:0.

      1
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      Рейтинг: +11078

      житель СПб 1 час назад

      Я что-то об этом даже и не помнил... Ужасно.

      0
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      Рейтинг: -217

      Вот оно чё Михалыч > житель СПб 1 час назад

      Канеш не помниш.В советские времена такие события скрывались...Слава КПСС .

      1
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      Рейтинг: -217

      Вот оно чё Михалыч > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      погибли 66 болельщиков «Спартака»=====Как показала судебно-медицинская экспертиза, все они скончались от компрессионной асфиксии в результате сдавления грудной клетки и живота. В больнице или в машине «Скорой помощи» ни один из пострадавших не умер. 61 человек получил ранения и увечья, в том числе 21 — тяжелые.

      1
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      Рейтинг: -217

      Вот оно чё Михалыч > житель СПб 1 час назад

      Давка в «Лужниках» произошла на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В. И. Ленина (сейчас — стадион «Лужники») в Москве в конце первого матча 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА между футбольными клубами «Спартак Москва» (СССР) и «Хаарлем» (Нидерланды) 20 октября 1982 года.

      В давке погибли 66 болельщиков «Спартака», многие из которых были ещё подростками. Эта давка стала самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11078

      житель СПб > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Такое и не лайкнешь... Я в этом году военное училище окончил. Действительно, такие события особо не афишировались, пытались замалчивать. Так а из-за чего давка произошла?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2342

      R_a_i_n > житель СПб 59 минут назад

      в давке люди гибли, когда ломанулись на зад в стадион. ты должен это знать.

      0
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      Рейтинг: -217

      Вот оно чё Михалыч > житель СПб 55 минут назад

      Матч начался в 19:00, первый гол в ворота «Хаарлема» был забит уже на 16-й минуте. Ближе к концу матча большинство болельщиков решило, что исход очевиден, и не стало дожидаться еще голов. Толпа двинулась вниз по одной из лестниц трибуны, той, что была ближе к метро.

      За 20 секунд до конца матча футболист «Спартака» забил в ворота «Хаарлема» еще один гол. И в это же время под трибуной началась давка, ставшая самым трагическим случаем в истории советского и российского спорта.
      Согласно распространенной версии, трагедия была вызвана реакцией толпы на второй гол — якобы часть болельщиков развернулась и попыталась пойти обратно, в результате чего и возникла давка.
      По показаниям очевидцев, на лестнице упала девушка, несколько человек хотели помочь ей подняться, но напирающая сзади толпа повалила их на землю и затоптала. О них спотыкались другие, груда тел росла. Люди не могли пройти дальше, перила лестницы выгнулись, болельщики начали падать на бетонный пол.

      Гол Швецова, вероятно, наоборот улучшил положение — часть болельщиков, только начавших спускаться, кинулась обратно, ослабив напор.
      Власти старались скрыть масштаб трагедии. На следующий день единственное сообщение появилось в газете «Вечерняя Москва», которая вышла с заметкой в пару строчек на последней полосе: «20 октября после футбольного матча на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В.И. Ленина при выходе зрителей в результате нарушения порядка движения людей произошел несчастный случай. Имеются пострадавшие. Проводится расследование обстоятельств происшедшего».
      Виновными в случившейся давке суд признал директора и замдиректора Большой спортивной арены стадиона В. Кокрышева и К. Лыжина, главного коменданта Ю. Панчихина и командира подразделения милиции, обеспечивавшего охрану общественного порядка на трибуне «С» С. Корягина. Заместитель директора, ветеран ВОВ, попал в больницу с инфарктом, а командир подразделения милиции был тяжело ранен в попытках остановить давку, поэтому материалы в отношении них были выделены в отдельное производство.
      Впоследствии все они попали под амнистию и либо были освобождены от наказания, либо их срок заключения был значительно сокращен.

      0
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      Рейтинг: +11078

      житель СПб > Вот оно чё Михалыч 33 минуты назад

      Сейчас вспоминаю - но уже по недавним сообщениям. А тогда - я служил в Севастополе, где там "Вечерняя Москва"?! Конечно, тогда не слышал.

      1
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      Рейтинг: +2881

      Иван Петров 1986 > Вот оно чё Михалыч 31 минуту назад

      А ты сам - то в то время жил? Об этом даже в "Советском спорте" писали.

      0
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      Рейтинг: -217

      Вот оно чё Михалыч > житель СПб 26 минут назад

      Ну дык я и говорю..В советские времена такие события скрывались...Слава КПСС .
      Ты хоть знаешь об этом ? ---в 1975 на столичном стадионе «Сокольники» , на матче юниорских сборных СССР и Канады погиб 21 человек, а десятки получили ранения. Большинство пострадавших – дети и подростки.

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      Рейтинг: -217

      Вот оно чё Михалыч > Иван Петров 1986 26 минут назад

      1986 это твой год рождения ?

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      Рейтинг: +2342

      R_a_i_n > житель СПб 13 минут назад

      Город-герой Севастополь! Я там родился. Ты моряк получается))

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      Рейтинг: +2342

      R_a_i_n 2 часа назад

      печальное событие...

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