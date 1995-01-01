Матч «Спартак» – «Лестер» начнется с минуты молчания в память о трагедии в «Лужниках»

Она будет приурочена 39-й годовщине ======Почему не отмечали 20-ю , 30 -ю годовшину...? Почему тока щас вспомнили ?
Или какая то сс.с.ука запрещала ? Именно 39-й годовщина ?
Встреча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» начнется с минуты молчания. Она будет приурочена 39-й годовщине трагической давки в «Лужниках» на игре «Спартак» – «Харлем».
На форме москвичей на матч с «Лестером» будет нанесена дата 20 октября 1982 года.
- Игра с «Лестером» начнется в 17:30 по Москве 20 октября.
- В давке 39-летней давности погибли 66 человек, 61 пострадал.
- На «Открытие Арене» установлена мемориальная доска, посвященная трагедии.