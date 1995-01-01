Матч «Спартак» – «Лестер» начнется с минуты молчания в память о трагедии в «Лужниках»

Встреча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» начнется с минуты молчания. Она будет приурочена 39-й годовщине трагической давки в «Лужниках» на игре «Спартак» – «Харлем».

На форме москвичей на матч с «Лестером» будет нанесена дата 20 октября 1982 года.