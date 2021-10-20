«Спартак» – в годовщину трагедии в «Лужниках»: «Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду»

«Спартак» напомнил о годовщине трагической давки в «Лужниках» после еврокубкового матча против «Харлема» (2:0). Сегодня с того дня прошло 39 лет.

«20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду. Мы помним», – написал «Спартак».

Также по поводу годовщины высказалось крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия».

В давке 39-летней давности погибли 66 человек, 61 пострадал.

На «Открытие Арене» установлена мемориальная доска, посвященная трагедии.

Сегодня, 20 октября, «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Лестером». Встреча начнется с минуты молчания.

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