«Спартак» – в годовщину трагедии в «Лужниках»: «Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду»

Молодцы что не забываете. Вечная память!
«Спартак» напомнил о годовщине трагической давки в «Лужниках» после еврокубкового матча против «Харлема» (2:0). Сегодня с того дня прошло 39 лет.
«20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду. Мы помним», – написал «Спартак».
Также по поводу годовщины высказалось крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия».
- В давке 39-летней давности погибли 66 человек, 61 пострадал.
- На «Открытие Арене» установлена мемориальная доска, посвященная трагедии.
- Сегодня, 20 октября, «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Лестером». Встреча начнется с минуты молчания.
20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть.Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду.Мы помним. pic.twitter.com/2F9wZkVdHj— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021
20.10.1982. Чeрная дата в истории спартаковского движенияСпите спокойно, братья и сeстры... Сегодня мы поем за вас. #Спартак #ФКСМ #Ультра pic.twitter.com/4YY7x8hI2n— Фратрия (@fratria) October 19, 2021