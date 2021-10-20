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    «Спартак» – в годовщину трагедии в «Лужниках»: «Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду»

    «Спартак» напомнил о годовщине трагической давки в «Лужниках» после еврокубкового матча против «Харлема» (2:0). Сегодня с того дня прошло 39 лет.

    «20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память тем, кто покинул нас в ту кровавую среду. Мы помним», – написал «Спартак».

    Также по поводу годовщины высказалось крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия».

    • В давке 39-летней давности погибли 66 человек, 61 пострадал.
    • На «Открытие Арене» установлена мемориальная доска, посвященная трагедии.
    • Сегодня, 20 октября, «Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Лестером». Встреча начнется с минуты молчания.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1460

      Enter2006 15 минут назад

      Молодцы что не забываете. Вечная память!

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