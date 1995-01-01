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    Де Дзерби – о разгроме от «Реала»: «Такое случается с каждым тренером»

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:5). Во втором тайме украинцы пропустили четыре мяча.

    «Это не самое ужасное поражение в моей карьере. Такое случается с каждым тренером.

    Мы хорошо играли в первом тайме, смело, старались, хорошо контролировали мяч. Несмотря на пропущенный мяч, действовали мы неплохо. Но в начале второго тайма Винисиус забил быстрый гол, и наша задача стала очень трудной», – сказал итальянец.

    • «Шахтер» идет в группе последним и без побед.
    • В следующем туре украинцы вновь сыграют с «Реалом» (3 ноября).
    • В УПЛ «Шахтер» занимает 2-е место.

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    Источник: УЕФА

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