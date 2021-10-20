Анчелотти: «Реал» провел идеальный матч против «Шахтера»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подытожил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (5:0). Испанцы забили четыре гола во втором тайме.

«Моя команда заряжается большими амбициями, поэтому сегодня мы провели идеальный матч. После наших недавних неудач было жизненно важно подготовить ответ, и мы с этим справились. Мы сделали то, что обещали. Нам удалось сыграть на высоком уровне. Мы хорошо защищались, выглядели свежо и остро играли весь матч до конца», – сказал Анчелотти.

«Реал» не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.

В следующем туре Лиги чемпионов мадридцы также сыграют с «Шахтером» (3 ноября).

В Примере «Реал» идет 2-м.

Де Дзерби: «Игроки «Шахтера» опустили руки после второго гола «Реала»