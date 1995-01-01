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    Анчелотти: «Реал» провел идеальный матч против «Шахтера»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подытожил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (5:0). Испанцы забили четыре гола во втором тайме.

    «Моя команда заряжается большими амбициями, поэтому сегодня мы провели идеальный матч. После наших недавних неудач было жизненно важно подготовить ответ, и мы с этим справились. Мы сделали то, что обещали. Нам удалось сыграть на высоком уровне. Мы хорошо защищались, выглядели свежо и остро играли весь матч до конца», – сказал Анчелотти.

    • «Реал» не лидирует в группе только ввиду дополнительных показателей.
    • В следующем туре Лиги чемпионов мадридцы также сыграют с «Шахтером» (3 ноября).
    • В Примере «Реал» идет 2-м.

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    Источник: УЕФА

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