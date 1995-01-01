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    Де Дзерби: «Игроки «Шахтера» опустили руки после второго гола «Реала»

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:5). По его мнению, украинцы рано сдались.

    «Мы совершали ошибки, которых обычно не делаем. Но что мне не понравилось, так это то, что некоторые наши игроки опустили руки после того, как они забили второй мяч. Одно дело проиграть 0:2, и совсем другое – 0:5. Это не слишком хорошо, особенно для команды, которая находится в процессе своего становления. Мне бы не хотелось проходить через такие поражения снова», – сказал Де Дзерби.

    • «Шахтер» идет в группе последним и без побед.
    • В следующем туре украинцы вновь сыграют с «Реалом» (3 ноября).
    • В УПЛ «Шахтер» занимает 2-е место.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 08:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7999

      Fusballer 1 час назад

      Две бразильские сборные вчера проиграли. Если честно, то и йух с ними!

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      Рейтинг: +8091

      Alekxei Z. 1 час назад

      Судя по результатам команды уже сейчас можно сказать , что средства вложенные в тренера и состав себя не оправдывают.

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      Рейтинг: +17828

      JTherry 1 час назад

      таков хваленый (Заремой) "гений" Де Дзерби, не настроил команду на игру с Реалом... Реал покуражился на чужом поле на славу..!

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      Рейтинг: +8091

      Alekxei Z. > JTherry 1 час назад

      На большее мозгов не хватает , как вспомнить Зарему ???
      Дятел , Де Зерби Ахметов купил , а не она...

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      Рейтинг: +17828

      JTherry > Alekxei Z. 1 час назад

      дятел на тебя сейчас в зеркало смотрит... мозг включай с утра, когда пишешь всякую ересь, или похмелись... ты, видимо, не в курсе, что Зарема собиралась Дзерби (или Фонсеку) в Спартак затащить..?

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      Рейтинг: +8091

      Alekxei Z. > JTherry 1 час назад

      Долба...б, она на словах что-то хотела , а Ахметов купил ( !!! ). Дурень , так его хай, что ты её то вспоминаешь.
      Твоя жена многое что хочет , но живёт с дебилом.

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      Рейтинг: +17828

      JTherry > Alekxei Z. 37 минут назад

      ты натуральный имбецил, когда пишешь про семью, потому и получаешь в свой адрес хейт от болел других клубов про "мамок"... хоть ты и свой спартаковский болела, но - долбо*б, и видимо твоей жене это нравится, рога тебе наставлять легче...) мне больше не пиши, пнх...

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      Рейтинг: +13751

      paracetamol 1 час назад

      Меньше надо было майданы устраивать, а идти тренироваться!

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