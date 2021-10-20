Де Дзерби: «Игроки «Шахтера» опустили руки после второго гола «Реала»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:5). По его мнению, украинцы рано сдались.

«Мы совершали ошибки, которых обычно не делаем. Но что мне не понравилось, так это то, что некоторые наши игроки опустили руки после того, как они забили второй мяч. Одно дело проиграть 0:2, и совсем другое – 0:5. Это не слишком хорошо, особенно для команды, которая находится в процессе своего становления. Мне бы не хотелось проходить через такие поражения снова», – сказал Де Дзерби.