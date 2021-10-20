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  • Де Дзерби: «Игроки «Шахтера» опустили руки после второго гола «Реала»

Де Дзерби: «Игроки «Шахтера» опустили руки после второго гола «Реала»

20 октября 2021, 08:46
6

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:5). По его мнению, украинцы рано сдались.

«Мы совершали ошибки, которых обычно не делаем. Но что мне не понравилось, так это то, что некоторые наши игроки опустили руки после того, как они забили второй мяч. Одно дело проиграть 0:2, и совсем другое – 0:5. Это не слишком хорошо, особенно для команды, которая находится в процессе своего становления. Мне бы не хотелось проходить через такие поражения снова», – сказал Де Дзерби.

  • «Шахтер» идет в группе последним и без побед.
  • В следующем туре украинцы вновь сыграют с «Реалом» (3 ноября).
  • В УПЛ «Шахтер» занимает 2-е место.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Украина. Премьер-лига Шахтер Реал Де Дзерби Роберто
Комментарии (6)
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paracetamol
1634710126
Меньше надо было майданы устраивать, а идти тренироваться!
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JTherry
1634711078
таков хваленый (Заремой) "гений" Де Дзерби, не настроил команду на игру с Реалом... Реал покуражился на чужом поле на славу..!
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Fusballer
1634712862
Две бразильские сборные вчера проиграли. Если честно, то и йух с ними!
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