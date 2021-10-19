Гендиректор «Локомотива» – о неустойке Николича: «Сумма действительно существенная»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал финансовые аспекты прекращения сотрудничества с экс-тренером Марко Николичем.

«С Николичем было принято решение продлить контракт после успешного сезона. Без неустойки ни один тренер контракт не подпишет.

Сейчас мы пришли к обоюдному решению расстаться. Мы очень благодарны Марко за спортивные результаты.

Сумма неустойки действительно существенная, но точные суммы мы не называем», – сказал Леонченко.

По данным «РБ-Спорт», компенсация за увольнение Николича составила 3 миллиона евро.

Серб возглавлял «Локо» с мая 2020 года.

В команде его сменил Маркус Гисдоль.

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