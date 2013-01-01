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    Гендиректор «Локомотива» – о неустойке Николича: «Сумма действительно существенная»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал финансовые аспекты прекращения сотрудничества с экс-тренером Марко Николичем.

    «С Николичем было принято решение продлить контракт после успешного сезона. Без неустойки ни один тренер контракт не подпишет.

    Сейчас мы пришли к обоюдному решению расстаться. Мы очень благодарны Марко за спортивные результаты.

    Сумма неустойки действительно существенная, но точные суммы мы не называем», – сказал Леонченко.

    • По данным «РБ-Спорт», компенсация за увольнение Николича составила 3 миллиона евро.
    • Серб возглавлял «Локо» с мая 2020 года.
    • В команде его сменил Маркус Гисдоль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6447

      серега кашин 43 минуты назад

      при нем и результаты были неплохими, не видно ни какой логики в увольнении

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      Рейтинг: +21979

      vladimir-7 54 минуты назад

      Кто же назовет общую сумму, полученную от РЖД на увольнение
      Николича, потому, что из этой суммы легко вычесть сумму неустойки, выплаченную Николичу в 3 ляма евро и всем станет ясно, сколько осело денег в ваших, собственных карманах.

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