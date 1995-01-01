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    Гендиректор «Локо»: «Если игрок провел 10 матчей в РПЛ, он меньше 5 миллионов не стоит»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал об особенностях экономики российского футбола.

    «Как только игрок провел 10 матчей в РПЛ, а тем более в топ-клубе, он меньше 5 миллионов евро не стоит. Такая экономика нашего футбола.

    Самое главное – за последние десять лет в России изменилось понятие молодого игрока. Молодой – это 17-20 лет, а не 23 или 24», – сказал Леонченко.

    • «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • В прошлом сезоне московский клуб стал 3-м в РПЛ и выиграл Кубок России.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10584

      BRO_football 24 минуты назад

      Такая дибильная логика действует только в РПЛ. Поэтому никакому европейскому клубу наши оболтусы не нужны

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      Рейтинг: +25666

      Боцман59rus 42 минуты назад

      _ еще один гениальный манагер, он хоть штрафную площадь от центрального круга отличает?

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      Рейтинг: +1435

      Enter2006 53 минуты назад

      Просто за то что игрок провел 10 матчей в РПЛ его стоимость более 400 миллионов рублей сразу? Веселая бухгалтерия.

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka 1 час назад

      в тарасятнике сейчас судорожно высчитывают на "щётах", сколько денег можно получить за феерических топовых игроков, типа литвинова, игнатова, маслова, ломовицкого, гапонова, рассказова. лямов 30 получается, вместо 7, гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +10798

      NewLife > tarasofka 58 минут назад

      Как только чесоточные просрали еврокубки, стоимость игроков достигла стоимости б.л.ядей на Невском.

      3
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      Рейтинг: +2706

      tarasofka > NewLife 28 минут назад

      то есть, примерно по стоимости, как твоя мамка.
      пс: идиотина, запомни и выхлопни из себя уже этот дебильный стереотип, что стоят на невском. они стояли на старо-невском, который ни разу не центр города. кста, я там твою мамку видал, и не раз)

      1
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      Рейтинг: +25856

      silver29 1 час назад

      Провести можно и на лавке. Всегда считал что стоимость и ценность игрока определяется результатом его игры, а не отбыванием номера. Что-то нет очереди за нашими "дарованиями" хотя некоторым уже по 30-ть и по логике этого нобелевского лауреата по футболу их стоимость просто космическая.

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      Рейтинг: +2248

      Красногорск_Фан > silver29 1 час назад

      шишки у них хорошие. если собрать в кучу все заявления за сегодня то адская бредятина.

      1
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