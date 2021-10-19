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  • Гендиректор «Локо»: «Если игрок провел 10 матчей в РПЛ, он меньше 5 миллионов не стоит»

Гендиректор «Локо»: «Если игрок провел 10 матчей в РПЛ, он меньше 5 миллионов не стоит»

19 октября 2021, 12:47
27

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал об особенностях экономики российского футбола.

«Как только игрок провел 10 матчей в РПЛ, а тем более в топ-клубе, он меньше 5 миллионов евро не стоит. Такая экономика нашего футбола.

Самое главное – за последние десять лет в России изменилось понятие молодого игрока. Молодой – это 17-20 лет, а не 23 или 24», – сказал Леонченко.

  • «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.
  • В прошлом сезоне московский клуб стал 3-м в РПЛ и выиграл Кубок России.

Победа в РПЛ и участие в плей-офф ЛЧ и ЛЕ – основные цели «Локомотива» до 2026 года

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Леонченко Владимир
Комментарии (27)
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Enter2006
1634640297
Просто за то что игрок провел 10 матчей в РПЛ его стоимость более 400 миллионов рублей сразу? Веселая бухгалтерия.
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Боцман59rus
1634640947
_ еще один гениальный манагер, он хоть штрафную площадь от центрального круга отличает?
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BRO_football
1634642038
Такая дибильная логика действует только в РПЛ. Поэтому никакому европейскому клубу наши оболтусы не нужны
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Storm13
1634644008
Я честный рабочий человек, получающий 32.000 рублей в месяц, спрашиваю вас, вы там совсем ухуели буржуины? Зажрались вы мрази. Народ просыпайся, пора буржуев на вилы поднимать.
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gunstilzit
1634645385
Вы хоть понимаете прочитанное? Чел говорит не о ЛОКО,а вообще о нашем футболе. Тот же Тикнизян не стоит таких денег,но его фиг продадут меньше!
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Fusballer
1634645673
И получать столько же! А если на скамейке безвылазно сидит - то и 2 лямов хватит!
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Hektor 84
1634646999
Это всё последствия лимита. Отменить лимит и кривоножки будут стоить миллионы рублей, а не евро.
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sochi-2013
1634650124
Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Вот бы узнать, откуда эти щедрые ребята берут такие баснословные деньги, и сколько прилипает к их рукам от каждой сделки? Про лимит. Пока к нам будут пачками завозить эриков и мумбаюмбий, ничего не измениться. Я считаю, что если этого не будет, конкуренция среди наших игроков возрастет. Кстати, уровень игры эриков, резко снижается в РПЛ и снова растет в Европе. Почему?
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