Гендиректор «Локо»: «Если игрок провел 10 матчей в РПЛ, он меньше 5 миллионов не стоит»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал об особенностях экономики российского футбола.

«Как только игрок провел 10 матчей в РПЛ, а тем более в топ-клубе, он меньше 5 миллионов евро не стоит. Такая экономика нашего футбола.

Самое главное – за последние десять лет в России изменилось понятие молодого игрока. Молодой – это 17-20 лет, а не 23 или 24», – сказал Леонченко.

«Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.

В прошлом сезоне московский клуб стал 3-м в РПЛ и выиграл Кубок России.

Победа в РПЛ и участие в плей-офф ЛЧ и ЛЕ – основные цели «Локомотива» до 2026 года