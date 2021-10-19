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  • Гендиректор «Локомотива»: «Без «РЖД» клуб выжить не сможет»

Гендиректор «Локомотива»: «Без «РЖД» клуб выжить не сможет»

19 октября 2021, 13:56
18

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансировании клуба со стороны компании «РЖД».

«Финансирование от «РЖД» осуществляется так же, как и раньше. Мы так же используем практику заeма средств, которые гасим потом за счeт поступлений от «РЖД».

По независимым спонсорам у нас выполнен план на этот год. Надеюсь, в ближайшие недели будут ещe хорошие для нас новости, касаемые новых спонсоров.

«РЖД» – генеральный партнeр, без него клуб выжить не сможет», – сказал Леонченко.

  • «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.
  • Также команда выступает в групповом этапе Лиги Европы.

Гендиректор «Локо»: «Если игрок провел 10 матчей в РПЛ, он меньше 5 миллионов не стоит»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Леонченко Владимир
Комментарии (18)
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BRO_football
1634641831
... поэтому повышаем цены билеты, чтобы спасти клуб
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slavа0508
1634642037
А вот это и плохо что футбол у нас живёт вопреки законам экономики . везде что заработал то и покушал . так и футбол должен жить а то раздули контракты игроков и тренеров и живёте нахлебниками у государства . а государство нет бы достойные пенсии платить людям которые всю жизнь пахали ... тратит госбабло на вас кривоногих тратят ....
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серега кашин
1634644871
в россии без гос денег выживут единици
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ALEX ML
1634645033
Корруптенланд
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алдан2014
1634645496
Господин Леонченко,а почему я,покупая билет на ЖД.дожнен спонсировать команду фк Локомотив?
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Паровоз888
1634647606
Так же как - Зенит без Газпрома, Спартаг без Лукойла, Динамо без ВТБ итд...
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GoldPlayFIFARus9
1634656841
Печально когда клубы сидят на гос.дотациях и не могут сами развиваться, как это давно уже делается на западе. Клубы отвечают не своим кошельком, вот и не парятся за будущее, а потом платим мы за повышение тарифов всего и вся
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Князев
1634658216
В локомотив пришли барыги и не стесняясь заявляют, что они будут торговать игроками. О спортивной составляющей они и не думают.Немецко-жидовская свора окончательно разрушит команду. Продолжают делать то, что не успели сделать ни Смородская ни грузиняка, чьей фамилией не хочу осквернять бумагу и интернет.
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житель СПб
1634675567
Ну а кто же в этом сомневался?!
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