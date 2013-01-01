Гендиректор «Локомотива»: «Без «РЖД» клуб выжить не сможет»

доставляют визги про подъём цен на газ. стандартное тарасофское визжалово. которые даже не догоняют, что владелец клуба совсем другой, и к газу отношения совершенно не имеет. и вот ниже недалёкий конь истерит про увеличение цен на билеты. хотя структуры клубы локо не так однозначны, и это никак не отразится на стоимости билетов. даже на лукойле не будут поднимать цены в пользу спартака, но повизжать-то надо, да. точнее, поржать, раз речь о коне.
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансировании клуба со стороны компании «РЖД».
«Финансирование от «РЖД» осуществляется так же, как и раньше. Мы так же используем практику заeма средств, которые гасим потом за счeт поступлений от «РЖД».
По независимым спонсорам у нас выполнен план на этот год. Надеюсь, в ближайшие недели будут ещe хорошие для нас новости, касаемые новых спонсоров.
«РЖД» – генеральный партнeр, без него клуб выжить не сможет», – сказал Леонченко.
- «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.
- Также команда выступает в групповом этапе Лиги Европы.
Гендиректор «Локо»: «Если игрок провел 10 матчей в РПЛ, он меньше 5 миллионов не стоит»