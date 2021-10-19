Гендиректор «Локомотива»: «Без «РЖД» клуб выжить не сможет»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансировании клуба со стороны компании «РЖД».

«Финансирование от «РЖД» осуществляется так же, как и раньше. Мы так же используем практику заeма средств, которые гасим потом за счeт поступлений от «РЖД».

По независимым спонсорам у нас выполнен план на этот год. Надеюсь, в ближайшие недели будут ещe хорошие для нас новости, касаемые новых спонсоров.

«РЖД» – генеральный партнeр, без него клуб выжить не сможет», – сказал Леонченко.

«Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.

Также команда выступает в групповом этапе Лиги Европы.

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