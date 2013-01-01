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    Гендиректор «Локомотива»: «Без «РЖД» клуб выжить не сможет»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансировании клуба со стороны компании «РЖД».

    «Финансирование от «РЖД» осуществляется так же, как и раньше. Мы так же используем практику заeма средств, которые гасим потом за счeт поступлений от «РЖД».

    По независимым спонсорам у нас выполнен план на этот год. Надеюсь, в ближайшие недели будут ещe хорошие для нас новости, касаемые новых спонсоров.

    «РЖД» – генеральный партнeр, без него клуб выжить не сможет», – сказал Леонченко.

    • «Локомотив» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Также команда выступает в групповом этапе Лиги Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2706

      tarasofka 22 минуты назад

      доставляют визги про подъём цен на газ. стандартное тарасофское визжалово. которые даже не догоняют, что владелец клуба совсем другой, и к газу отношения совершенно не имеет. и вот ниже недалёкий конь истерит про увеличение цен на билеты. хотя структуры клубы локо не так однозначны, и это никак не отразится на стоимости билетов. даже на лукойле не будут поднимать цены в пользу спартака, но повизжать-то надо, да. точнее, поржать, раз речь о коне.

      1
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      Рейтинг: +10408

      Cleaner 23 минуты назад

      С таким РАЗБАЗАРИВАНИЕМ и растаскиванием денег по карманам своих менеджеров, Локо и РЖД по миру пустит!..(

      0
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      Рейтинг: +23651

      slavutiq70 25 минут назад

      А вот это и плохо что футбол у нас живёт вопреки законам экономики . везде что заработал то и покушал . так и футбол должен жить а то раздули контракты игроков и тренеров и живёте нахлебниками у государства . а государство нет бы достойные пенсии платить людям которые всю жизнь пахали ... тратит госбабло на вас кривоногих тратят ....

      2
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      Рейтинг: +10584

      BRO_football 28 минут назад

      ... поэтому повышаем цены билеты, чтобы спасти клуб

      2
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