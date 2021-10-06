«РБ-Спорт»: «Локомотив» не договорился с Николичем о рассрочке выплаты неустойки. Он получит 3 миллиона одним платежом

«Локомотив» выплатит Марко Николичу полную сумму неустойки за расторжение контракта.

По информации «РБ-Спорт», столичный клуб не смог договориться с 42-летним сербом о снижении суммы неустойки и рассрочке. Николич получит 3 миллиона евро одним платежом.

Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.

Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

По информации Eurostavka, «Локомотив» запретил Николичу комментировать уход из клуба до ноября.

Агент: «Николич не мог остаться в «Локомотиве». Новое руководство хотело, чтобы он ушел»