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    «РБ-Спорт»: «Локомотив» не договорился с Николичем о рассрочке выплаты неустойки. Он получит 3 миллиона одним платежом

    «Локомотив» выплатит Марко Николичу полную сумму неустойки за расторжение контракта.

    По информации «РБ-Спорт», столичный клуб не смог договориться с 42-летним сербом о снижении суммы неустойки и рассрочке. Николич получит 3 миллиона евро одним платежом.

    • Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
    • Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.
    • По информации Eurostavka, «Локомотив» запретил Николичу комментировать уход из клуба до ноября.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +185

      Vitaga 45 минут назад

      таких руководителей госкорпораций надо гнать ссаными тряпками. у нас почти везде рулят абсолютно некомпетентные непрофессиональные ублюдки получившие синекуру за лизание задниц - бюджетное народное бабло уходит на ветер - ясно было что Николича берут на время - зачем заключать длительный контракт? внезапно оказалось еще что он толковый специалист и хороший тренер - хотя надеялись видимо на обратное. уроды словом. и так у нас везде. причем не только в госкорпорациях министры абсолютно точно такие же

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      Рейтинг: +291

      Solist345345 1 час назад

      У Николича есть харизма и свой стиль. Что стало не нравится Рангнику, который решил привезти ручного немецкого тренера. Время рассудит.

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      Рейтинг: +202

      заткнитемнерот 2 часа назад

      Что такого сделал Николич, чего не сделал Палыч? Чтобы получить такие отступные...

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      Рейтинг: +10815

      житель СПб > заткнитемнерот 56 минут назад

      Получил такие отступные... Семину вот не нашлось хотя бы 1 млн выплатить...

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