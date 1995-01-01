«РБ-Спорт»: «Локомотив» не договорился с Николичем о рассрочке выплаты неустойки. Он получит 3 миллиона одним платежом

таких руководителей госкорпораций надо гнать ссаными тряпками. у нас почти везде рулят абсолютно некомпетентные непрофессиональные ублюдки получившие синекуру за лизание задниц - бюджетное народное бабло уходит на ветер - ясно было что Николича берут на время - зачем заключать длительный контракт? внезапно оказалось еще что он толковый специалист и хороший тренер - хотя надеялись видимо на обратное. уроды словом. и так у нас везде. причем не только в госкорпорациях министры абсолютно точно такие же
«Локомотив» выплатит Марко Николичу полную сумму неустойки за расторжение контракта.
По информации «РБ-Спорт», столичный клуб не смог договориться с 42-летним сербом о снижении суммы неустойки и рассрочке. Николич получит 3 миллиона евро одним платежом.
- Николич возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
- Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.
- По информации Eurostavka, «Локомотив» запретил Николичу комментировать уход из клуба до ноября.
Агент: «Николич не мог остаться в «Локомотиве». Новое руководство хотело, чтобы он ушел»