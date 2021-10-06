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  • Агент: «Николич не мог остаться в «Локомотиве». Новое руководство хотело, чтобы он ушел»

Агент: «Николич не мог остаться в «Локомотиве». Новое руководство хотело, чтобы он ушел»

6 октября 2021, 15:20
7

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, обвинил новое руководство клуба в отставке серба.

«Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях. Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост», – сказал Йоксимович.

  • Николич получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
  • Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
  • Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

Eurostavka: «Локомотив» запретил Николичу комментировать уход из клуба до ноября

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (7)
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slavа0508
1633523658
Ну понятно есть свои кандидаты . кумовщина оказывается не только у наших ...
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JTherry
1633524630
чего Плутнику с Рангником не хватало, Николич - отличный тренер...
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nik55
1633527115
дураки что выгнали----тренер он не плохой
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заткнитемнерот
1633528761
Мы наблюдаем одну и ту же картину, что происходит в нашем и любом другом районе...Выборы нового руководства и очередное инвестиционное обновление одной и той же инфраструктуры. Каждые ипона мать четыре года происходит. Асфальт кладут, разметку красят, ограждения то снимают, то убирают....
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Solist345345
1633531726
У Николича есть харизма и свой стиль. Что стало не нравится Рангнику, который решил привезти ручного немецкого тренера. Время рассудит.
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Бухбух
1633540420
Раз новое руководство так решило, то нужно неустойку Николичу заставить платить это самое руководство из своих карманов.
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Aleksey!
1633542932
Тупорылый российский футбольный союз и все его составляющие. Куча абсурда и тухлой трясины вместе с этими недоигроками.
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