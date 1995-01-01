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    Агент: «Николич не мог остаться в «Локомотиве». Новое руководство хотело, чтобы он ушел»

    Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, обвинил новое руководство клуба в отставке серба.

    «Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях. Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост», – сказал Йоксимович.

    • Николич получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
    • Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
    • Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17477

      JTherry 27 минут назад

      чего Плутнику с Рангником не хватало, Николич - отличный тренер...

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      Рейтинг: +22962

      slavutiq70 43 минуты назад

      Ну понятно есть свои кандидаты . кумовщина оказывается не только у наших ...

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