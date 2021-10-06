Агент: «Николич не мог остаться в «Локомотиве». Новое руководство хотело, чтобы он ушел»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, обвинил новое руководство клуба в отставке серба.
«Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях. Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост», – сказал Йоксимович.
- Николич получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
- Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
- Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.
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Источник: Metaratings