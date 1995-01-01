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    «Теперь вы практически арбитр». Карасев подарил Урганту судейскую форму с Евро-2020

    Российский арбитр Сергей Карасев сделал подарок телеведущему Ивану Урганту, который пригласил его на программу «Вечерний Ургант».

    – Это официальная футболка судей на чемпионате Европы, в которых мы судили матчи в июне-июле.

    Я умышленно взял чeрную, потому что вы всегда в строгом костюме. Вы практически арбитр. Мог взять желтую или другую, но лучше черную.

    – В следующий раз захватите розовую.

    • Карасев работал на 6 матчах Евро-2020.
    • В августе он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
    • В РПЛ Карасев судит с 2008 года.

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    Источник: «Вечерний Ургант»

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