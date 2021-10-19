«Теперь вы практически арбитр». Карасев подарил Урганту судейскую форму с Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев сделал подарок телеведущему Ивану Урганту, который пригласил его на программу «Вечерний Ургант».
– Это официальная футболка судей на чемпионате Европы, в которых мы судили матчи в июне-июле.
Я умышленно взял чeрную, потому что вы всегда в строгом костюме. Вы практически арбитр. Мог взять желтую или другую, но лучше черную.
– В следующий раз захватите розовую.
- Карасев работал на 6 матчах Евро-2020.
- В августе он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
- В РПЛ Карасев судит с 2008 года.
Источник: «Вечерний Ургант»