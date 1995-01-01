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    Хохлов: «7-8 лет назад я был за лимит на легионеров, а сейчас против»

    Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов высказал свою позицию касательно лимита на легионеров в российском футболе.

    «Я за полную отмену лимита. Семь-восемь лет назад я был за него, а сейчас против. Должна быть конкуренция. Не должны быть искусственно созданные места.

    Мы не сможем ввести качественные критерии, как в Англии. Пусть играет сильнейший», – считает Хохлов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2486

      R_a_i_n 4 минуты назад

      7-8 лет хватило что бы понять. Теперь вопрос в том, что нам делать с этими детьми лимита. Зарплаты космос, отдачи ни какой.

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