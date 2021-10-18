Хохлов: «7-8 лет назад я был за лимит на легионеров, а сейчас против»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов высказал свою позицию касательно лимита на легионеров в российском футболе.
«Я за полную отмену лимита. Семь-восемь лет назад я был за него, а сейчас против. Должна быть конкуренция. Не должны быть искусственно созданные места.
Мы не сможем ввести качественные критерии, как в Англии. Пусть играет сильнейший», – считает Хохлов.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Источник: «Спорт-Экспресс»