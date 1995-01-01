«Урал» обратится в ЭСК по поводу судейства в игре с ЦСКА

ЭСК до конца чемпа будет разбирать деятельность судей в матчак ЦСКА. В прошлом туре разбирали, сейчас тоже позор! Интересно, почему в ворота Уфы можно назначить пенальти, а ЦСКА нельзя за аналогичное нарушение? Гинер все купил, поэтому?
Исполняющий обязанности президента РПЛ, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал комментарий по поводу недовольства представителей «Урала» работой бригады арбитров в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
- Москвичи выиграли со счетом 1:0.
- В первом тайме судья Артем Любимов не назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой.
«Урал» обратится в ЭСК по этому моменту. После заключения ЭСК будут приняты решения. Я считаю, что неправильно говорить о правильности решения судьи до финального решения ЭСК», – сказал Хачатурянц.
Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»