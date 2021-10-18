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«Урал» обратится в ЭСК по поводу судейства в игре с ЦСКА

18 октября 2021, 09:00
18

Исполняющий обязанности президента РПЛ, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал комментарий по поводу недовольства представителей «Урала» работой бригады арбитров в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Урал» обратится в ЭСК по этому моменту. После заключения ЭСК будут приняты решения. Я считаю, что неправильно говорить о правильности решения судьи до финального решения ЭСК», – сказал Хачатурянц.

Григорий Иванов – о судействе в игре с ЦСКА: «Беспредел. Какие-то ошибки мы готовы терпеть, но не такие, как сегодня»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Хачатурянц Ашот
Комментарии (18)
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CSKA57
1634541202
Если в отношении игры рукой с Краснодаром претензии есть, то в игре с Уралом этого не было. Игрок пытался сыграть головой, но мяч попал в руку. Причем, Зайнутдинов даже не пытался увеличить площадь приема мяча, и руки находились в естественном положении. Если уж ставить пенальти за любое касание мячом руки, то скоро нападающих только и будут натаскивать на поиск рук противника противника в их штрафной площадке. Давайте не будем доводить футбол до абсурда, иначе скоро будем игрокам перед выходом на поле заматывать руки скотчем вдоль тела.
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paracetamol
1634541992
ЭСК до конца чемпа будет разбирать деятельность судей в матчак ЦСКА. В прошлом туре разбирали, сейчас тоже позор! Интересно, почему в ворота Уфы можно назначить пенальти, а ЦСКА нельзя за аналогичное нарушение? Гинер все купил, поэтому?
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nik55
1634545883
за коней заплатили----вот судьи и отрабатывают
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paracetamol
1634548475
Игру надо переиграть, а судью отстранить пожизненно!
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Niko
1634572094
Нытики. С такой игрой ещё на судью гнать... самим не стыдно?
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