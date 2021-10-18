«Урал» обратится в ЭСК по поводу судейства в игре с ЦСКА

Исполняющий обязанности президента РПЛ, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал комментарий по поводу недовольства представителей «Урала» работой бригады арбитров в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

Москвичи выиграли со счетом 1:0.

В первом тайме судья Артем Любимов не назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой.

«Урал» обратится в ЭСК по этому моменту. После заключения ЭСК будут приняты решения. Я считаю, что неправильно говорить о правильности решения судьи до финального решения ЭСК», – сказал Хачатурянц.

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