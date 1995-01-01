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    «Урал» обратится в ЭСК по поводу судейства в игре с ЦСКА

    Исполняющий обязанности президента РПЛ, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал комментарий по поводу недовольства представителей «Урала» работой бригады арбитров в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Урал» обратится в ЭСК по этому моменту. После заключения ЭСК будут приняты решения. Я считаю, что неправильно говорить о правильности решения судьи до финального решения ЭСК», – сказал Хачатурянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13701

      paracetamol 37 минут назад

      ЭСК до конца чемпа будет разбирать деятельность судей в матчак ЦСКА. В прошлом туре разбирали, сейчас тоже позор! Интересно, почему в ворота Уфы можно назначить пенальти, а ЦСКА нельзя за аналогичное нарушение? Гинер все купил, поэтому?

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      Рейтинг: +2895

      CSKA57 50 минут назад

      Если в отношении игры рукой с Краснодаром претензии есть, то в игре с Уралом этого не было. Игрок пытался сыграть головой, но мяч попал в руку. Причем, Зайнутдинов даже не пытался увеличить площадь приема мяча, и руки находились в естественном положении. Если уж ставить пенальти за любое касание мячом руки, то скоро нападающих только и будут натаскивать на поиск рук противника противника в их штрафной площадке. Давайте не будем доводить футбол до абсурда, иначе скоро будем игрокам перед выходом на поле заматывать руки скотчем вдоль тела.

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      Рейтинг: +13701

      paracetamol > CSKA57 36 минут назад

      Он прервал передачу набегающему игроку Урала и за это должен быть удален!

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      Рейтинг: +2486

      R_a_i_n > CSKA57 7 минут назад

      Это уже политический вопрос. Я понимаю про не доводить до абсурда. Тут дело в том, что за одни и те же нарушения решения трактуются по разному. Народ от этого устал уже. В угоду одной команды за уши притигявуют наприме, а другие, условно Уфа или Химки не понимают почему в таких же моментах их судят по другому.

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      Рейтинг: +25774

      silver29 59 минут назад

      Не надо придумывать, не было там никакого пенальти, игрок убирал руку за корпус и никакого движения к мячу и в помине не было. Просто фарм клуб зинок ноет по примеру старших товарищей.

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      Рейтинг: +13701

      paracetamol > silver29 35 минут назад

      Не надо придумывать отговорок. Была явная игра рукой, а это пен и удаление!

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