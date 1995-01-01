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    РПЛ. «Химки» впервые победили «Ахмат» и покинули зону прямого вылета

    «Химки» покинули последнее место РПЛ. В этом команде помогла победа над «Ахматом» – первая в истории.

    «Химки» не проигрывают четыре матча подряд.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Химки – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кухарчук, 12; 2:0 – Долгов, 90.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин (Стойинович, 83), Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Трошечкин, Сабович (Камышев, 83), Кухарчук (Долгов, 73), Мирзов (Садыгов, 90+3).

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев (Богосавац, 46), Нижич, Семенов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Карапузов, 60), Харин, Полярус (Лысцов, 81), Конате, Себаи (Садулаев, 46).

    Предупреждения: Кухарчук, 2; Мирзов, 63 – Коновалов, 35; Быстров, 68; Семенов, 71; Нижич, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8702

      playsh 1 минуту назад

      Химочки,с победой над Ах,матом.Так держать.

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      Рейтинг: +25632

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ что- то Талалаева не слышно с умными речами и анализом игры, видимо трудно находить в себе силы, публично объяснять отсутствие результатов у своей команды, в этом они со Слуцким, как две капли воды, у Лени тоже резко пропадает желание блистать знаниями футбольной терминологиипосле поражений>)))

      2
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      Рейтинг: +53228

      portero 2 часа назад

      Был бы рад еслиб Химки вылетели...

      0
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      Рейтинг: +609

      OOOVVV. > portero 1 час назад

      Я против, пусть останутся, весёлая команда, без Глушакова показала хорошую игру.
      Будь здрав..

      2
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      Рейтинг: +29003

      VVM1964 > portero 30 минут назад

      Чем так Химки не "угодили" ?

      0
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      Рейтинг: +1424

      Enter2006 2 часа назад

      Химки, выше по турнирной таблице выбирайтесь. Лантратов как всегда - молодец!

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