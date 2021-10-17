РПЛ. «Химки» впервые победили «Ахмат» и покинули зону прямого вылета

«Химки» покинули последнее место РПЛ. В этом команде помогла победа над «Ахматом» – первая в истории.

«Химки» не проигрывают четыре матча подряд.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Химки – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кухарчук, 12; 2:0 – Долгов, 90.

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин (Стойинович, 83), Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Трошечкин, Сабович (Камышев, 83), Кухарчук (Долгов, 73), Мирзов (Садыгов, 90+3).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (Богосавац, 46), Нижич, Семенов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Карапузов, 60), Харин, Полярус (Лысцов, 81), Конате, Себаи (Садулаев, 46).

Предупреждения: Кухарчук, 2; Мирзов, 63 – Коновалов, 35; Быстров, 68; Семенов, 71; Нижич, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ