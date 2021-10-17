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  • РПЛ. «Химки» впервые победили «Ахмат» и покинули зону прямого вылета

РПЛ. «Химки» впервые победили «Ахмат» и покинули зону прямого вылета

17 октября 2021, 18:27
8

«Химки» покинули последнее место РПЛ. В этом команде помогла победа над «Ахматом» – первая в истории.

«Химки» не проигрывают четыре матча подряд.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Химки – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кухарчук, 12; 2:0 – Долгов, 90.

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин (Стойинович, 83), Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Трошечкин, Сабович (Камышев, 83), Кухарчук (Долгов, 73), Мирзов (Садыгов, 90+3).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (Богосавац, 46), Нижич, Семенов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Карапузов, 60), Харин, Полярус (Лысцов, 81), Конате, Себаи (Садулаев, 46).

Предупреждения: Кухарчук, 2; Мирзов, 63 – Коновалов, 35; Быстров, 68; Семенов, 71; Нижич, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Ахмат
Комментарии (8)
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Enter2006
1634484693
Химки, выше по турнирной таблице выбирайтесь. Лантратов как всегда - молодец!
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portero
1634484857
Был бы рад еслиб Химки вылетели...
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Боцман59rus
1634485426
_ что- то Талалаева не слышно с умными речами и анализом игры, видимо трудно находить в себе силы, публично объяснять отсутствие результатов у своей команды, в этом они со Слуцким, как две капли воды, у Лени тоже резко пропадает желание блистать знаниями футбольной терминологиипосле поражений>)))
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Plyash
1634492703
Химочки,с победой над Ах,матом.Так держать.
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zigbert
1634556519
Если так пойдет дальше, Талалаева могут уволить. Химки с победой!
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